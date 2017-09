Ministrul Turismului în Baia Mare

Proiectul de lege a Turismului a fost dezbătut public şi în Baia Mare. Întâlnirea, la care a fost mediator chiar Mircea Titus Dobre, ministrul Turismului, a avut loc la Palatul Administrativ. Astfel, demnitarul s-a întâlnit cu operatorii din domeniul turismului discutând cu aceştia concret, pe articole, viitorul act normativ.

Ministrul a ţinut să precizeze importanţa judeţului nostru în acest domeniu, spunând că Maramureşul reprezintă un pion important în strategia de dezvoltare a turismului pe viitor: „Maramureşul cred că este una dintre zonele sau destinaţiile turistice care s-au dezvoltat în ultimii ani foarte mult, începând chiar de la destinaţii care sunt declarate ca staţiuni de interes local, însă unele dintre ele pot să devină de interes naţional. Aceasta este şi o discuţie pe care am avut-o cu domnul preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş. Deci este un avantaj foarte mare zic eu, pentru că în primul rând este vorba şi despre accesarea fondurilor europene, deoarece aceste staţiuni au şi un punctaj mai mare la criteriile de eligibilitate şi cred că Maramureşul este un jucător important în ceea ce priveşte turismul naţional”, a spus Mircea Titus Dobre, ministru al Turismului.

Operatorii din turism şi-au spus neajunsurile

Cei care activează în domeniul turismului maramureşean nu au lipsit de la întâlnire. Astfel, ei au avut ocazia să-i expună direct ministrului, prin viu grai, problemele cu care se confruntă şi cum ar trebui să arate viitoarea lege care să remedieze aceste neajunsuri: „Cerinţele noastre nu sunt multe. În primul rând vrem să fim lăsaţi să ne păstrăm tradiţia, aşa cum o avem noi de sute de ani. De asemenea, să ne ajute să putem vinde produsele noastre agricole din România turiştilor care ne trec pragul special ca să guste slănina, cârnaţii de porc şi horinca de Maramureş. Acestea sunt nişte priorităţi, nişte valori pentru noi. Maramureşul are tradiţie, are suflet, are viaţă, dar dacă nu ne zbatem ca să-l menţinem astăzi aşa, suntem pierduţi. Priorităţile sunt multe, însă le vom transmite pe toate imediat domnului ministru. Una dintre probleme este legată de înregistrarea turiştilor. Când eşti bombardat cu un autocar de turişti în curte, să le iei fiecăruia buletinul, să-i notezi acolo, să le spui, durează cel puţin două ore, timp în care oamenii se plictisesc, tu nu te poţi ocupa de ei, aşa că eu cred că ar trebui să fie un alt mod de înregistrare, mai bun, mai practic. De asemenea, mai trebuie să lucrăm puţin la drumurile noastre, să ve­dem ce este o pensiune agroturistică şi ce este un hotel de patru stele. Mai mult, în urmă cu câteva luni bune am fost la Ierusalim şi ne-am ales cu nişte contracte. Au venit aici la noi, însă ne-au spus: domnule nu aveţi drumuri şi nu aveţi condiţiile necesare ca să putem aduce infuzie de turişti. Maramureşul atrage turiştii ca şi un magnet, dar trebuie să ştim cum să gestionăm acest lucru. Eu cred totuşi că lucrurile merg în direcţia bună”, a explicat Daniel Leş, operator în turism.

Primarii, prezenţi la întâlnire

De la dezbaterea publică pe Proiectul de lege a turismului nu au lipsit nici primarii comunelor şi oraşelor cu mai multă sau mai puţină tradiţie în turism. Astfel, prezenţi au fost primarii din Borşa, Cavnic, Baia Mare, Baia Sprie, Recea sau Seini. „O consultare publică este benefică întrucât cei care participă la dezbatere pot veni cu completări la articolele din cadrul legii. Sigur că turismul la noi în Maramureş reprezintă o particularitate faţă de alte regiuni ale ţării, însă într-o lege se trec doar noţiunile generale. Particularităţile le promovăm noi, în aşa fel încât să atragem cât mai mulţi turişti în judeţul nostru. În comuna noastră, cred eu că lucrul care ar trebui promovat cel mai mult este istoria, pentru că avem o comună veche, cu unele tradiţii care încă se mai păstrează. Noi avem deja o monografie a comunei, care a fost lansată, şi care promovează aceste tradiţii vechi”, a declarat şi Anuţa Bizău, primar în comuna Bogdan-Vodă. La întâlnire a mai fost prezent şi secretarul de Stat în Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social, Vicenţiu Ştir, dar şi consilierul acestuia, fostul senator de Maramureş, Ciprian Rogojan.