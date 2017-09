Primăria Baia Mare va primi de la Guvern banii necesari pentru reparaţia clădirilor publice, afectate de furtuna violentă

Furtuna violentă înregistrată în seara zilei de 17 septembrie a produs pagube la nivelul municipiului Baia Mare în valoare aproximativă de zece milioane de lei, şapte dintre acestea fiind estimate pentru proprietăţile private şi autoturisme.

Aceste date reies din raportul elaborat de către Autoritatea Publică Locală pe baza sintezei cererilor depuse în interval de 24 de ore, de către băimărenii afectaţi, la ghişeul unic deschis în incinta Primăriei Baia Mare. Actele doveditoare dar şi sumele la care au fost estimate daunele materiale au fost transmise Instituţiei Prefectului Maramureş, ca mai apoi acestea să ajungă la Guvernul României. În regim de urgenţă, prin hotărâre de Guvern au fost alocate deja, în primă fază, fondurile necesare pentru reparaţia clădirilor publice din municipiul Baia Mare.

Potrivit raportului, în urma furtunii au fost avariate 207 autoturisme, 169 de acoperişuri, peste 20 de indicatoare rutiere, 17 unităţi de învăţământ dar şi alte opt imobile aflate în administrarea autorităţii locale, inclusiv sediul Primăriei Baia Mare. Potrivit unei prime evaluări, cele mai afectate unităţi de învăţământ au fost Centrul Universitar Nord din Baia Mare, sediul situat pe strada Victoriei, Şcoala Generală „Petre Dulfu”, Colegiul Tehnic Transilvania, Colegiul Economic Nicolae Titulescu şi Şcoala Generală numărul 18. La aceste clădiri se mai adaugă şi alte imobile care sunt în proprietatea Municipiului Baia Mare. Este vorba despre sediul Primăriei Baia Mare, cel al Direcţiei de Venituri, al Serviciului Public de Asistenţă Socială, clădirea societăţii Urbis, dar şi alte patru blocuri de locuinţe sociale.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Le mulţumesc tuturor colegilor mei din autoritatea locală pentru efortul depus, în aceste zile, pentru a centraliza şi evalua pagubele produse persoanelor fizice, juridice şi administraţiei locale. Din dorinţa de a dinamiza activitatea pe durata întregii săptămâni au fost deschise două ghişee pentru depunerea solicitărilor celor prejudiciaţi, am numit comisiile care să evalueze, într-o fază preliminară daunele şi am transmis toate rapoartele, preliminare sau de sinteză cu privire la acestea. Am colaborat impecabil cu reprezentanţii ISU, Instituţiei Prefectului şi ai Consiliului Judeţean Maramureş. Sunt încântat să constat faptul că Guvernul României a rezonat la problemele autorităţilor locale, inclusiv cea băimăreană, acoperind în primă fază, prin hotărâre de Guvern sumele necesare pentru reparaţiile la clădirile publice, în primul rând la şcoli, grădiniţe şi licee, urmând ca săptămâna viitoare, în urma finalizării evaluării la clădiri private şi autoturisme să se aloce printr-o nouă hotărâre a Guvernului Tudose sumele de bani necesare acoperirii pagubelor înregistrate de băimăreni. Constat cu satisfacţie că ne putem uni forţele în momente de criză pentru rezolvarea problemelor comunităţilor pe care le reprezentăm şi mă gândesc ce bine ar fi dacă am avea o astfel de atitudine, cu toţii, nu doar în momentele de criză.”

Fenomenele meteo periculoase au creat pagube şi la reţeaua de electricitate a municipiului Baia Mare. Astfel, mai multe zone au rămas fără curent electric, iar sistemul de semaforizare a cedat după ce mai multe semafoare au fost distruse de vijelie.