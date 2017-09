Primarii nu-i pot remunera pe angajaţii harnici!

Legea salarizării nu le permite primarilor să-i recompenseze pe angajaţii care dau randament mare. Astfel, deşi ei fac de multe ori muncă suplimentară, nu primesc niciun ban în plus la salariu. Mai mult, majoritatea dintre aceştia sunt tineri, însă au salariile de încadrare cele mai mici.

Primarii spun că dacă legea le-ar pemite, le-ar da celor harnici un spor la salariu, pe care îl merită din plin. Asta în condiţiile în care alţi angajaţi, cu o vârstă mai înaintată, dar care, câteodată, nu îşi îndeplinesc nici sarcina de bază, au salariu dublu faţă de cei tineri. Ioan Mătieş, primarul din Mireşu Mare explică: „Am probleme cu Legea salarizării care e la fel de proastă ca şi cum a fost înainte. Spre exemplu, eu am o persoană care-i tânără, şi care poate face de cinci, şase ori mai multă muncă decât o altă persoană care are salariul numai pe baza că deţine sau nu o diplomă de facultate, dar stă acolo într-un post şi randamentul nu e mare, însă are o vârstă. Eu, în schimb, nu pot să-i dau angajatului tânăr, care lucrează cu randament mare, nici mă­car jumătate din salariul acelei persoane care nu dă randamentul scontat. Nu este corect! În mod normal legea trebuia să permită coordonatorilor principali de credite, adică primarilor, ca măcar 10% din fondul de salarii să-l poată dirija către cei care într-adevăr lucrează. Nu era cazul să avem alt buget, mai mare, ci doar să ne permită legea ca acest procent să-l dirijăm spre aceşti angajaţi cu potenţial mare de muncă. Nu-şi dau seama nici cei care îi apără, adică sindicatele, că vom avea nişte funcţionari cărora le pasă mai puţin de calitatea muncii, în loc să-i facem să le pese mai mult, să fie motivaţi pentru a realiza un act administrativ de calitate. Deci noi încă mai mergem pe nişte populisme care nu sunt sănătoase”!

Unii angajaţi nu au de ales şi trebuie să muncească în plus

Fie că le place sau nu, unii bugetari nu prea au ce face în momentul în care li se dau atribuţii suplimentare din partea primarului. Este şi cazul primăriei Bicaz, care are o lipsă acută de personal, aşa că fiecare angajat, în frunte cu primarul, îndeplineşte mai multe funcţii pentru ca administraţia să funcţioneze: „O problemă legată de munca în primărie este şi cea privitoare la delegările de atri­buţii fără remuneraţie. În ce sens spun asta: legea nu îţi permite să îi şi recompensezi pe angajaţi pentru activitatea prestată în plus. Deci îi dai omului de lucru mai mult, el acceptă că activitatea primăriei nu se poate opri, dar nu-l şi plăteşti mai mult şi asta e o problemă! Chiar dacă primăria ar avea buget şi persoanele ar fi dispuse să muncească mai mult pentru a câştiga un ban în plus, tu nu ai cum să le plăteşti. Iar salariile funcţionarilor publici sunt modeste. Astea-s condiţiile, din păcate, şi trebuie să le facem faţă, să mergem înainte, pentru că primăria nu o putem închide!”, spune şi Dorin Flaviu Mitre, primarul din Bicaz.