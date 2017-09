Cărţile anului 2017

După un an de pauză, concursul „Cărţile Anului” a fost reluat. De data aceasta, fiind vorba despre un eveniment organizat sub egida Consiliului Judeţean Maramureş, au fost premiaţi scriitori din întregul judeţ. Premierea „Cărţilor anu­lui” a avut loc ieri, 22 septembrie, la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare.

La actuala ediţie, juriul a fost format din: Cornel Cotuţiu, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România; Gheorghe Pârja, poet, preşedintele reprezentanţei Maramureş a Uniunii Scriitorilor din România; Săluc Horvat, istoric literar, membru al Uniunii Scriitorilor din România, director executiv al revistei „Nord Literar”, conf. univ. dr. Ştefan Vişovan, cercetător, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, şi Raluca Hăşmăşan, redactor al revistei „Nord Literar”.

Organizatorii au observat că de la an la an apar tot mai multe cărţi şi calitatea scriiturii creşte. De aceea, misiunea juriului nu a fost deloc simplă.

Directorul executiv al revistei „Nord Literar”, Săluc Horvat, a punctat: „În fiecare an, se adună tot mai multe cărţi şi mai ales tot mai valoroase. De aceea, misiunea celor care au stabilit o anumită ordine a fost destul de grea. Anul trecut, nu am putut organiza această întâlnire. În ideea de a lărgi sfera cuprinderii în concurs (câtă vreme a fost sub egida Primăriei şi a Consiliului Local, puteam să acordăm premii doar scriitorilor din Baia Mare), ca să ieşim din această constrângere, am apelat la Consiliul Judeţean Maramureş, am scris un proiect de finanţare şi a fost aprobată o sumă pentru a organiza concursul”.

Pentru a da o ţinută eve­nimentului, pentru funcţia de preşedinte al juriului a fost invitat un scriitor din afara Maramureşului, prozatorul Cornel Cotuţiu. Acesta a afirmat că de la an la an evenimentele culturale din Baia Mare par să fie tot mai valoroase. „Acest concurs, precum toate manifestările culturale din arealul Maramureşului, sunt asemeni unei scări şi fiecare treaptă înseamnă un pas mai sus. Aşa am constatat de ani de zile. Doresc să apreciez că volumele de beletristică s-au remarcat printr-o problematică apropiată anilor actuali prin destinul personajelor. În poezie, este evident efortul autorilor de a ieşi din şablon şi de a încerca experienţe lirice inedite, aspect admirabil. Mai vreau să remarc că o parte din aceste cărţi au văzut lumina tiparului aici, în zonă. M-am interesat câte edituri sunt în Maramureş, deoarece am văzut calitatea editorială. Efectiv sunt cărţi elegante, cărţi frumoase, prin calitatea hârtiei şi a imprimării”, a spus Cornel Cotuţiu.

Premiile acordate la actuala ediţie sunt următoarele:

• Premiul pentru Poezie:

Nicolae Scheianu: Pietre din potop

Lucian Perţa: Maramureş – Ţară veche, cu poeţi fără pereche!

• Premiul pentru proză:

Nicolae Goja: Cimitirul copiilor

Walter Ubelhart: În umbra lui Shakespeare

• Premiul pentru Critică şi Istorie Literară:

Gheorghe Glodeanu: Patru prozatori de avangardă

• Premiul pentru Publicistică:

Augustin Cozmuţa: Incursiuni în arta plastică

Grigore Ciascai: Cronica amară a unor ani irosiţi

Daniela Sitar-Tăut: Dialoguri maramureşene

Nicoară Mihali: Cartea risipirilor

• Premiul pentru Carte Ştiinţifică:

Ioan Nădişan, Marcian Bîrda: Comori ale patrimoniului natural maramureşean

• Premiul pentru Folclor:

Pamfil Bilţiu, Maria Bilţiu: Folclor din Ţara Chioarului (vol. II)

• Premiul „Cartea Anului” (poezie):

Vasile Morar: Bucuraţi-vă!

Datorită numărului mare de concurenţi şi propuneri, juriul a acordat diplome şi următorilor autori:

Aurelia Chiuzbăian, Onisim Cadar, Vasile Pop (Tăuţii de Sus. O monografie),

George M. Nicoară (Trupul cuvântului),

Dumitru Fânăţeanu (Singurătatea ecoului),

Ioana Ileana Şteţco (Ai să dai seamă, doamnă),

Anca Goja (Fabrica de fericire)

şi Betty Kirchmajer-Donca (Iubiri mărturisite).