CJ va sprijini unele primării în realizarea studiilor de fezabilitate

Administraţiile locale din Maramureş au o serie de proiecte pe care vor să le implementeze, însă trebuie întocmite studiile de fezabilitate sau autorizaţiile, care costă bani. Consiliul Judeţean (CJ) spune că va sprijini financiar primăriile care au proiecte importante pentru judeţ, însă nu au fondurile necesare pentru documentaţii.

Cu toate că banii pentru aceste studii nu reprezintă o sumă semnificatică, în comparaţie cu valoarea proiectului, spre exemplu, totuşi, pentru unele administraţii, aceste fonduri sunt destul de însemnate pentru bugetul local. Tocmai de aceea, instituţia judeţeană le va veni în ajutor dacă va fi necesar. Gabriel Zetea, preşedintele CJ Maramureş, spune: „Nu discutăm despre bani foarte mulţi pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, reînoirea autorizaţiilor de construire. Am auzit şi eu discuţii legate de faptul că expiră anumite proiecte. Eu cred că poate ne încurcăm în concepte. Noi vom discuta cu primarii din localităţile cu potenţial turistic precum Cavnic, Borşa, Ocna Şugatag, ce au proiecte mari de implementat şi vom explica ce înseamnă reînnoirea unor autorizaţii, dar nu expirarea proiectului, însă bani o să fie. Am văzut şi în această lege a Turismului noi prevederi prin care, dacă până acum studiul de fezabilitate cădea obligatoriu în sarcina autorităţilor locale, legea nouă dă posibilitatea autorităţilor centrale de a finanţa şi aceste lucruri. Deci, este încă un pas în plus realizat de această lege, dar să ştiţi că nu se pune problema chiar aşa. Însă dacă administraţia din Cavnic, spre exemplu, nu are 50.000 de lei, 100.000 pentru un studiu de fezabilitate la un proiect de câteva milioane de euro, astfel încât întreaga zonă să se dezvolte, o să primească aceşti bani de la Consiliul Judeţean, fără probleme. Cred însă că acesta este cel mai mic impediment în a implementa un proiect de asemenea anvergură”.