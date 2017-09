Analiza si ponturile specialistilor Intelbet la Chelsea vs Manchester City

Meciul care va incheia ziua de sambata din Premier League se va disputa intre Manchester City si Chelsea. Avand in vedere jocurile de pana acum ale celor doua formatii, ar trebui sa vedem spectacol intre cele doua.

Chelsea

Se afla pe locul 3 dupa 6 etape din Premier League, la 3 puncte in spatele celor doua echipe din Manchester. Cei doi pasi gresiti pentru londonezi au venit pe teren propriu, in infrangerea cu 2-3 asupra lui Burnley si in remiza alba impotriva lui Arsenal. In celalalt meci de pe teren propriu, “albastrii” au invins-o pe Everton cu 2-0.

Drinkwater este indisponibil pentru partida cu Manchester City.

Manchester City

Este lider in Premier League, alaturi de Manchester United, cu 16 puncte dupa 6 etape. Singurul pas gresit a fost comis de “cetateni” in etapa secunda, cand au obtinut pe teren propriu o remiza cu doua goluri impotriva lui Everton. In cele 6 etape Manchester City a marcat 21 goluri, primind doar doua. De altfel, in precedentele 3 etape formatia antrenata de Pep Guardiola a inscris nu mai putin de 16 goluri, reusind sa nu primeasca niciunul. “Cetatenii” au primit un singur gol in cele 3 deplasari de pana acum. Performera a fost Bournemouth, impotriva careia Manchester City era sa piarda puncte. Golul victoriei a fost inscris in prelungirile partidei de Sterling.

Mendy este incert la oaspeti in vederea derby-ului impotriva lui Chelsea.

Intalniri directe

In campionat Chelsea si Manchester City s-au intalnit de 136 ori. Pe Stamford Bridge Chelsea a castigat 36 jocuri, Manchester City 11, in vreme ce 21 partide s-au incheiat la egalitate. Sezonul trecut londonezii se impuneau cu 2-1 pe Stamford Bridge, Hazard inscriind ambele goluri ale gazdelor in prima repriza, pentru Manchester City inscriind Aguero. Din ultimele 10 intalniri dierecte din campionat pe Stamford Bridge, Chelsea s-a impus in 6 randuri, Manchester City de doua ori, pentru ca doua partide sa se incheie la egalitate.

Meci extrem de echilibrat la pariuri

Cu mai mult de 3 zile pana la derby, casa de pariuri Betano afiseaza 140 optiuni de pariu, insa cu siguranta acestea se vor inmulti pana la startul partidei. Printre ele vei gasi si optiuni care nu se gasesc la alte case online. Manchester City este usor favorita, avand cota 2.5 la victorie, fata de 2.7 a celor de la Chelsea.

Ponturile specialistilor Intelbet la Chelsea vs Manchester City

Manchester City se afla intr-o forma extraordinara, fapt ce ne face sa o vedem favorita. In plus, londonezii par sa nu se simta in largul lor pe propriul teren. Totodata, am vedea si am dori o partida cu multe reusite, lucru care s-a intamplat in ultimele 5 intalniri directe: 4 in campionat si una in Cupa Angliei.

Egal sau Manchester City: 1.47

Peste 2.5 goluri: 1.73

