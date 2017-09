În primele 8 luni, peste 5.700 de firme au intrat în insolvenţă

Numărul companiilor intrate în insolvenţă, în primele opt luni ale anului, a crescut cu 5,5% (393 firme) faţă de perioada similară a anului trecut, la 5.758 firme, cea mai mare creştere, de 82% fiind în judeţul Bistriţa-Năsăud, iar cea mai mare scădere, de 41%, în Sălaj, potrivit datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Cele mai multe insolvenţe noi au fost înregistrate în Bucureşti, cu un plus de 1.228 firme (10%), Iaşi cu 352 firme (6,6%) şi Bihor cu 319 de noi firme intrate (dar în scădere cu 15% faţă de perioada similară din 2016).

La polul opus s-au aflat Sălaj, cu 27 de societăţi intrate în insolvenţă (-41%), Vaslui şi Mehedinţi, cu câte 35 de firme şi Călăraşi, cu 36 de firme (+38%).

Pe sectoare de activitate, scăderi importante au fost consemnate în zona de administraţie publică şi apărare (-100%), unde nu a fost înregistrată nicio insolvenţă şi în activităţi de spectacole culturale şi recreative (-10%), de la 60 la 54 de firme în acest an.

În schimb, în sănătate şi asistenţă socială numărul insolvenţelor a crescut cu 42%, la 20 firme, iar în învăţământ cu 31%, la 21 de firme.

Tot pe plus a fost şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, unde numărul de insolvenţe a crescut cu 27%, la 37 de firme, în timp ce pe industria extractivă creşterea a fost de 25%, la 35 de firme.

Anul trecut au intrat în insolvenţă 8.000 de companii, în scădere cu 18% faţă de anul precedent, arată datele de la Registrul Comerţului.