Debut de trei puncte

AS Independenţa Baia Mare a debutat în noul sezon de Liga 2 cu un succes pe terenul celor de la Sporting Lugaş, golurile primelor trei puncte fiind semnate de Raluca Dragoş (2), Cosmina Rotari (2) şi Denisa Predoi (1). Elevele antrenorului Liviu Ivasuc, numit în această vară pe banca lui AS Independenţa, au avut o prestaţie mulţumitoare pentru primul joc oficial şi au început cu dreptul stagiunea în care la final băimărencele îşi propun să revină în elita fotbalului feminin. „Consider că este un start bun de campionat şi sînt mulţumit de prestaţia fetelor. Ne-am îndeplinit obiectivele propuse pentru primul meci şi sînt convins că următoarele jocuri din campionat vor fi cel puţin la fel de bune ca şi primul!”, a declarat tînărul antrenor Liviu Ivasuc. Care s-a bazat pe următorul „11” în prima etapă: Alexandra Ionescu – Tania Mare, Diana Pop, Florica Codrea, Andreea Rakos, Ştefania Fedor, Andreea Pop, Laura Desmerean, Marinela Cotos, Raluca Dragoş, Denisa Predoi. Rezerve: Krista Haim – Cosmina Rotari, Daniela Buftea şi Roberta Silaghi.

În etapa viitoare, duminică, 1 octombrie, AS Independenţa va evolua acasă, pe stadionul „Viorel Mateianu”, de la ora 11.00, împotriva grupării CS Ineu.

Rezultatele primei etape: Piros Security – CS Ineu 15-1; Olimpia Star Cluj-Napoca – Ladies Târgu Mureş 6-0; Olimpia Cluj-Napoca II – Vasas Femina Odorhei II 4-5; Sporting Lugaş – AS Independenţa Baia Mare 0-5.