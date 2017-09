În lumea largă

O statistică ONU, întocmită anul trecut, situa România pe locul al doilea în lume în privinţa migraţiei. Doar Siria ne depăşeşte, dar sirienii părăsesc ţara pentru a scăpa de război. Pe cînd la noi e pace. Sînt extrem de preocupat de acest fenomen, deşi mi-am mai îndulcit necazul după ce am deschis cărţi despre marile migraţii. Plecarea din ţară avînd o serioasă atingere politică, partidele tac, se fac că este vorba despre o altă ţară. Adică nici o dezbatere, nici un program pe termen lung, nici un consens politic pentru a mai linişti această plecare în masă a românilor. Cu efecte teribile asupra viitorului acestei ţări. Nu trebuie să fii mare sociolog ca să-ţi dai seama că ne împuţinăm drastic. Statisticile ONU arată că anul trecut 3,4 milioane de români trăiau peste hotarele României, îngroşînd diaspora românească. Procentul este dureros: reprezintă 17 la sută din totalul populaţiei care a ales să rămînă acasă. Unul care stă la strunga istoriei contemporane mi-a spus că 400 de români pleacă zilnic din ţară. Iar mulţi dintre ei nu se mai întorc niciodată. Românii pleacă să caute capătul lumii. Am cunoştinţe care s-au întors în vizită pe la locurile de naştere cu adrese fixe prin Australia, în America de Sud ori Statele Unite, unde am şi eu partea mea de suflet şi fiinţă. Cum spuneam, migraţia nu este o noutate. Istoria înregistrează multe valuri migratoare. Dar am învăţat că aici am stat de cînd veacurile, migratorii unii au trecut alţii au fost asimilaţi. Apoi am ştiut, şi mai ştiu, că trebuie să ai o ţară. Că rădăcinile şirului de neamuri îşi găsesc alinare doar în pămîntul pe care ai fost zămislit. De asta nu se dezic nici cei mai aprigi rătăcitori. Între timp asistăm la distrugerea sistematică a statului. Cică aşa ar fi modern.

Imaginea migraţiei româneşti este cu mai multe feţe. Unele întunecate altele mai luminoase. În primul rînd să ne gîndim cine sînt cei care au plecat primii. Invadatorii de toate felurile crezînd că lumea este a lor. Care au avut conflicte cu legea ţărilor în care au ajuns. De aici imaginea hîdă a României. Au plecat apoi cei cu drag de muncă (muncă plătită bine) care şi-au cîştigat respectul acolo unde au ajuns. Vecina mea este badante (îngrijitoare de bătrîni) în Italia. Casa i-a rămas închisă, iarba necosită în curte iar livada duce dorul mîinii de lucru. Nu vine acasă că tare bine se împacă cu feciorul bătrînei, îmi spune peste gard în această vară. Locuieşte într-o comunitate de români, are mărfuri din România (măi, să vezi!), restaurant, şcoală şi biserică. Îi place mult cum se poartă poştaşul cu ea cînd trimite ceva acasă la neamuri. O fi şi acesta un motiv? O categorie luminoasă este cea a specialiştilor români, unii de o valoare excepţională. Am prieteni care au lucrat la NASA ori în domenii de excelenţă. Breasla medicilor s-a impus în marile clinici. Fiecare dintre noi are asemenea pilde. Parcă nu-i casă din România de unde să nu fi plecat cineva. Oare de ce nu se arată preocupată clasa politică de cei plecaţi? Din neputinţă ori din calcule bine făcute? Banca Naţională a comunicat că în ultimii zece ani românii din străinătate au trimis în ţară 52 miliarde de euro. În timp ce investiţiile străine au fost de 41 de miliarde de euro. Cu asemenea sumă nu-i de glumit! Interesant că românii din diaspora nu au nevoie de politicienii de la Bucureşti. Sînt bine organizaţi încît au reuşit să-şi trimită reprezentanţi în parlamentele locale. Fără nici o exagerare, avem două Românii: una acasă şi alta răspîndită prin lume. Cea mai mare comunitate trăieşte în Italia, apoi Spania – cu peste un milion de români. Mirarea mea rămîne tot sub formă de întrebare: de ce din România pleacă atîţia oameni? Nu pot răspunde în cîteva cuvinte. Cert este că românii se duc în lumea largă. Golul rămas în ţară cu ce se va umple? Chiar nu se poate face nimic? Mă întreb şi eu la sfîrşitul acestui text.