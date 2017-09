Până în 30 septembrie Formularul 318 se poate transmite exclusiv online

Persoanele impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, stabilite în România, care au efectuat importuri respectiv achiziţii intracomunitare de bunuri/servicii în alt stat membru al Uniunii Europene, în anul 2016, potrivit art. 302, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au posibilitatea solicitării rambursării taxei pe valoarea adăugată aferente acestora, până în data de 30 septembrie 2017.

Pentru a obţine rambursarea TVA în statul membru de rambursare, persoana impozabilă stabilită în România completează şi transmite statului membru respectiv, pe cale electronică, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de ANAF formularul 318 – Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România.

Perioada de rambursare este de maximum un an calendaristic şi minimum 3 luni calendaristice. Cererile de rambursare pot însă viza o perioadă mai mică de 3 luni, în cazul în care aceasta reprezintă perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic.

Atunci când cererea de rambursare vizează o perioadă de rambursare mai mică de un an calendaristic, dar mai mare de 3 luni, cuantumul TVA pentru care se solicită o rambursare nu poate fi mai mic de 400 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare.

Dacă cererea de rambursare se referă la o perioadă de rambursare de un an calendaristic sau la o perioadă rămasă dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA nu poate fi mai mic de 50 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare.

Formatul electronic al formularul 318 – Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România – se obţine prin folosirea programului de asistenţă, care poate fi descărcat de pe portalul ANAF, secţiunea Servicii online/Rambursare TVA din UE.

Pentru transmiterea cererii, contribuabilii trebuie să deţină un certificat digital calificat, obţinut în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.