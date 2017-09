Lansare de carte din înălţime

Ioana–Chicet Macoveiciuc îşi va lansa volumul „Ziua în care la celălalt capăt al iubirii n-a mai fost nimeni” printre baloane cu aer cald, în inima Maramureşului. Evenimentul va avea loc duminică, 1 octombrie, de la ora 15 în cadrul Maramureş Balloon Fiesta 2017, la umbra marelui fus. „O poveste de iubire în care zborul şi teama de înălţime sunt atât de prezente încât mă gândesc că acum un an când această carte era doar un gând, am văzut în viitor şi mi-am dorit să am o lansare cu sens la voi, printre baloane. Nu vă mai zic decât că va fi frumos tare. Vom vorbi despre cărţi şi iubire, despre familie şi copii, despre zbor şi frica de el cu invitaţii mei speciali. Voi aduce cu mine şi cele trei cărţi pentru părinţi din recenta colecţie «Educaţie cu blândeţe», sunt foarte bune toate trei şi vor avea preţuri speciale. Abia aştept să vă strâng în braţe, să vă cunosc şi să ne spunem de toate. Venim cu toţii să (re)descoperim cât de frumos e locul acesta pe care voi îl numiţi acasă”, a afirmat Ioana-Chicet Macoveiciuc.