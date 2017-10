1.200 de persoane în Funda Verde

Asociaţia Esperando, în parteneriat cu instituţii de învăţământ şi cu sprijinul Primăriei Baia Mare, va realiza mâine un eveniment de amploare în comunitate, pentru a marca Ziua Mondială de Conştientizare a Paraliziei Cerebrale. Este cel de-al doilea an în care se va realiza o fundă verde uriaşă, din siluete umane, formată din peste 1.200 de persoane (elevi, persoane cu nevoi speciale, voluntari şi colaboratori ai Asociaţiei). Se vor alătura liceeni de la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic „Németh László”, Colegiul Tehnic „George Bariţiu”, Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”, Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” şi elevi de la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”. Evenimentul va avea loc mâine, 3 octombrie 2017, la ora 13,30, în Centrul Vechi al municipiului Baia Mare. Scopul prin­cipal al acţiunii este conştientizarea comunităţii cu privire la existenţa, nevoile şi situaţia persoanelor cu paralizie cerebrală şi alte nevoi speciale. Cei mai mulţi dintre membrii şi beneficiarii Asociaţiei Esperando sunt afectaţi de Paralizie Cerebrală. Aceasta este o dizabilitate care, datorită “blocării” func­ţionale a unei porţiuni din creier, afectează mişcările şi postura şi cauzează probleme de vorbire, senzoriale, mentale etc. Una din două persoane cu paralizie cerebrală are dureri cronice, una din trei nu poate umbla şi una din cinci nu poate vorbi. Este cea mai comună dizabilitate fizică în copilărie, apărută de obicei la naştere. (o.m.)