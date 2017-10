Moshe Itzhaki din Israel, premiat la Deseşti

Prof. univ. dr. Moshe Itzhaki s-a născut la 2 decembrie 1951, în Israel, din părinţi evrei plecaţi acolo din România. Limba română a învăţat-o târziu, la 50 de ani. Este profesor universitar şi conduce catedra şi programul educaţional interdisciplinar din cadrul Colegiului Academic al Ştiinţelor Educaţiei „Oranim” din nordul Israelului. Locuieşte la poalele muntelui Tabor, în faimoasa vale biblică Isra-El. Conduce o revistă literară şi a publicat mai multe volume de poezie. Marele Premiu „Nichita Stănescu” al Serilor de Poezie de la Deseşti, Ediţia nr. 39 i-a fost înmânată de poetul Gheorghe Pârja, în curtea casei părinteşti din De­seşti, în prezenţa a zeci de poeţi şi scriitori din România şi numeroaselor oficialităţi din Baia Mare, Sighet şi Deseşti.

”Sunt foarte emoţionat – spunea poetul în română, apoi a continuat în ebraică. Această întâlnire îmi face o deosebită bucurie şi este pentru mine o cinste deosebită să primesc acest premiu cu numele lui Nichita Stănescu. Sunt primul poet israelian care are această onoare. Este încântător să vezi atât de mulţi poeţi adunaţi aici, în această ogradă. Din păcate, astăzi sunt mai mulţi cei care scriu decât cei care citesc… Îngrijorarea mea este că oamenii de astăzi se transformă în acei consumatori de tehnică, tehnomani preocupaţi mai mult de gadgeturi decât de citit, sunt interesaţi mai mult de SexeMeS cu degetul pe ecranul tactil! Am fost aici şi acum 3 ani, când acest mare premiu l-a primit Ana Blandiana. Este o mare cinste să fiu aici, pe covorul verde, unde, din 2000 încoace, au stat mari, foarte mari poeţi din România, Serbia, Ungaria, Ucraina şi Republica Moldova, care au primit marele premiu al Serilor de Poezie de la Deseşti. Cred că menirea poeţilor e să lupte pentru cuvântul scris, pentru sufletul omului şi umanitatea din noi. Acum 3 ani, m-am îndrăgostit de Deseşti şi Maramureş. Atunci am cunoscut-o pe Mama Doca, fie-i ţărâna uşoară. Citesc o poezie în memoria dumneaei, în limba ebraică, din volumul „Pasărea din urmă”, tradus în limba română de colegul şi prietenul Paul Farkas.”

Prezent la festivitatea de premiere alături de prefectul Vasile Moldovan şi subprefectul judeţului Maramureş, Alexandru Cosma, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Doru Dăncuş, a ţinut să-i felicite pe premiaţii de la Deseşti (premiul Consiliului Local i-a revenit lui Emanuel Luca), spunând: „Serile de poezie Nichita Stănescu de la Deseşti, o manifestare culturală elitistă, face parte din Programul Cultural Prioritar al judeţului Maramureş. Participarea la acest prestigios eveniment alături de distinşi literaţi din Maramureş şi nu numai, mi-a adus aminte de anii copilăriei şi de serile de poezie din cadrul bătrânului Codice de la Ieud. Îl felicit şi pe această cale pe scriitorul Gheorghe Pârja pentru strădaniile pe care le face an de an şi pentru ospitalitatea cu care îşi primeşte oaspeţii pe „covorul verde” din „livada cu prieteni” de la Deseşti.