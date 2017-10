“No, hai” la Universitate

• Debut de an nou universitar la Centrul Universitar Nord Baia Mare •

Deschiderea festivă a noului an universitar la Centrul Universitar Nord Baia Mare a avut loc ieri, 2 octombrie în prezenţa studenţilor, cadrelor didactice, autorităţilor locale şi judeţene. De astăzi, tinerii vor începe cursurile. În acest context, vicepreşedintele Senatului Uni­versităţii, Lucian Butnar a ţinut să-l parafrazeze pe Avram Iancu şi să le adreseze studenţilor îndemnul: „No, hai”.

“Să vă bucuraţi, dar şi să învăţaţi”

La debutul noului an universitar a fost prezent rectorul Universităţii Tehnice din Cluj Napoca, Vasile Ţopa. Acesta s-a declarat mulţumit de numărul mare de studenţi, dar şi de numărul cadrelor didactice, arătând că Universitatea Tehnică din municipiul clujean se situează pe locul 6 la nivel naţional în privinţa numărului de studenţi şi pe locul 4 ca finanţare. „Îmi pare bine că am putut participa la deschiderea anului universitar 2017-2018 aici în Baia Mare. Am fost impresionat de numărul mare de studenţi, de numărul mare de cadre didactice, autorităţi locale care au participat la acest eveniment. Până la urmă e normal să fie aşa, pentru că e bucuria noastră, a tuturor. Studenţii aduc energie, aduc elan, entuziasm. Este un fapt bine cunoscut că în oraşele unde există centre universitare sunt oraşe care renasc după letargia verii. Oraşul se schimbă şi se schimbă prin studenţi, prin efervescenţa pe care o dau, prin faptul că vin cu entuziasmul lor care ne dă şi nouă un entuziasm aparte”, a spus prof. univ. dr. Vasile Ţopa. În acest an la Centrul Universitar Nord Baia Mare vor învăţa circa 1.600 de tineri la toate nivelurile. licenţă, masterat şi doctorat. „Începe cea mai importantă şi frumoasă perioadă a vieţii voastre. Să vă bucuraţi de această perioadă, dar şi să învăţaţi”, le-a recomandat studenţilor prof. univ. dr. Petrică Pop Sitar, prorectorul Centrului Universitar Nord Baia Mare.

“Să fiţi lumină în cadrul Universităţii”

Studenţii au mai fost sfătuiţi „să fie lumină” în cadrul Universităţii. „Sun­­tem bucuroşi să constatăm că în Maramureş, cadrele didactice, în instituţiile publice şi laice sunt încă profund creştine pentru că provin dintr-un mediu sănătos, dintr-un ţinut creştin şi o comunitate creştină. De aceea, socotim că cel mai de preţ lucru pe care puteţi să-l faceţi şi cea mai de preţ comoară pe care puteţi să o îmbogăţiţi este să acumulaţi tot mai multe cunoştinţe, păstrându-vă starea de normalitate cu care veniţi în societatea băimăreană, în societatea academică, în universitate, păstrându-vă valorile creştine, păstrându-vă fru­museţea sufletului şi promovând şi purtând de grijă faţă de viitorul acestei ţări. Sunteţi pregătiţi ca să preluaţi la un moment dat sarcinile de a conduce instituţii: instituţii ale statului, culturale, educaţionale. În această calitate vă veţi lovi de o provocare cu care nu v-aţi întâlnit până acum: schimbarea mentalităţii post-moderne, abandonarea valorilor tradiţionale, iar noi trebuie să înţelegem că dacă nu avem un parteneriat nu doar între universităţi, nu doar între instituţii, ci un parteneriat între divinitate şi omenie vor naufragia. Trebuie să luptăm pentru normalitatea vieţii noastre, pentru excelenţă şi frumuseţe, pentru valorile tradiţionale, tot ce este frumos, pentru tot ce este adevăr şi mântuire”, a spus PS Iustin, episcopul ortodox al Maramureşului şi Sătmarului.

Sfaturi de la liderul studenţilor

Liderul Ligii Studenţilor „Pintea Viteazul”, Alin Lucăcean i-a îndrumat pe tineri să se apuce şi de voluntariat. „Anul acesta, personal, am licenţa şi îmi doresc să finalizez acest ciclu frumos din cadru facultăţii noastre. Vreau să îi îndrum pe toţi studenţii să facă tot ce nu au apucat să facă în anii de liceu, şi totodată să facă voluntariat, deoarece ne ajută să ne dezvoltăm personal şi profesional. Consider că centrul nostru universitar e unul complet. E acoperită o paletă largă de specializări din diferite domenii”, a punctat Alin Lucăcean. La eveniment au mai luat cuvântul primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, prefectul Vasile Moldovan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Ioan Doru Dăncuş, PS Vasile Bizău, episcopul greco-catolic, decanii celor trei facultăţi: Inginerie – prof. dr. ing. Nicolae Ungureanu, Ştiinţe – conf. dr. Monica Marian şi Litere – conf. univ. dr. Ioan Mircea Fărcaş.