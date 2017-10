Vremea trece, vremea vine – Învie tradiţia!

Aşa sună invitaţia profesoarei Maria Pop la deschiderea expoziţiei de covoare vegetale „Învie tradiţia”, organizată la Mănăstirea Sf. Ioan Iacob Hozevitul, Piatra Craiului. Cu bucuria unui drum frumos, presărat cu satisfacţii şi succese în viaţa profesională, Maria Pop a realizat covoare vegetale, a pus bazele unei firme, a iniţiat un proces de producţie privind plantele, dar a avansat foarte mult şi profesional. De la profesorul de biologie la doctorul biolog.

Nu de puţine ori Maria a spus că plantele sunt viaţa ei. Sunt atât de bune, ne oferă sănătate, starea de bine, de care avem atâta nevoie, armonia, sinergia. De la plante a apărut şi preocuparea sa pentru vopsitul vegetal şi apoi crearea unei colecţii extraordinare de covoare vopsite vegetal. Colecţia aceasta putea să-şi găsească locul în oricare dintre muzeele mari. Dar Maria Pop a ales să doneze colecţia Mănăstirii Sfântul Ioan Iacob Hosevitul, de pe muntele Piatra Craiului, care a amenajat o expoziţie permanentă de covoare, cu numele Maria Pop.

Iată argumentaţia Mariei Pop: „De ce acolo? Pentru că am întâlnit un călugăr, protosinghelul Antonie Flore, nu doar dăruit credinţei, ci şi cu mare înclinaţie spre cultură, cu mintea deschisă spre modern. La început voiam să donez colecţia de covoare Muzeului Etnografic al Transilvaniei, pentru că aici am fost pusă în valoare pentru prima dată. Dar cunoscându-l pe acest călugăr, am ajuns la concluzia că e cel mai bine să le donez mănăstirii. Unii m-au criticat, spunându-mi că puteam să scot o grămadă de bani, dar nu-mi trebuie niciun ban. Bucuria este acum întregită prin deschiderea expoziţiei către public”.

Am întrebat-o pe profesoara Maria Pop dacă este un om credincios. Şi mi-a răspuns: „Da. Pe mine în toate momentele grele m-a ajutat credinţa. Când te rogi cu adevărat, întotdeauna primeşti ajutor. Şi le spun şi oamenilor care vin pentru terapie să nu abandoneze credinţa. Alături de ceaiuri, tincturi, siropuri naturale, rugăciunea face minuni. Din păcate, omul doar atunci când e în suferinţă îşi aduce aminte de Dumnezeu. Dar el este tot timpul alături de noi. Am suficiente exemple în acest sens…”.

Dacă ajungeţi la Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, bucuraţi-vă ochii şi cu colecţia de covoare a Mariei Pop!