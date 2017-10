Suportul vieţii, din Sighet la Ieud!

• Interviu cu Dr. Adrian Marius Danciu, specialist în nutriţie şi calitatea vieţii •

– Sunteţi Directorul medical de la Clinica Life Support din Sighetu Marmaţiei, strada Gheorghe Doja nr. 58. De ce aţi ales în inima Maramureşului un nu­me în engleză pentru clinica dvs. românească?

– Fac parte din generaţia anilor` 66, care a avut şansa să înveţe limba engleză sau limba franceză încă din primele clase de şcoală, din 1973, când România, chiar Ceauşescu erau cu ochii spre Occident. Aşa se face că pot afirma: limba engleză este pentru mine a doua limbă maternă. Asta şi datorită primului meu profesor, excelentul Peter Ganz.

– Din 1986 până în 2013 aţi locuit la Cluj, unde aţi urmat Medicina şi aţi lucrat o perioadă. De ce v-aţi întors pe meleagurile natale?

– M-am întors cu gândul să fac ceva pentru Sighet împreună cu 2 inimoşi oameni de afaceri, Ioan Herbil şi Alexandru Marina. În 2005 am pus bazele ca membru fondator al Centrului Medical Moţilor din Cluj. În 2013 am revenit acasă şi m-am apucat să fac medicină la baza ei, specialitatea mea fiind nutriţie si calitatea vieţii. Clădirea noastră este nouă şi are două etaje cu multiple centre şi 11 specialităţi medicale conduse de specialişti. Aici găsiţi cabinete de medicină internă, neurologie, cardiologie, pediatrie, endocrinologie, nutriţie şi boli metabolice, chirurgie generală, ginecologie, urologie, psihiatrie, psihologie. Noi asigurăm continuitatea serviciilor noastre cu personal autohton printre care sunt şi eu. Activitatea am pornit-o în decembrie anul trecut, şi mulţumim lui Dumnezeu, merge bine. Vrem să ne găsim locul în golul care era pe piaţa medicală: asistenţa medicală privată asigurată de profesionişti buni care vin şi din afara Sighetului, din centrele universitare Cluj, Târgu Mureş şi Oradea, respectiv din Baia Mare ori Satu Mare

– Am văzut că aici se lucrează din plin şi sâmbăta. Lucraţi şi duminica?

– Rar se întâmplă să lucrăm duminica, zi pe care o dedicăm lui Dumnezeu. Unul din marile neajunsuri ale României şi una din marile greşeli a fost scoaterea zilei de sâmbătă ca zi lucrătoare. Dacă am simţi româneşte, am dedica o zi de muncă pentru ţară, pentru patrie. Unul din capitalurile cele mai scumpe pe care le avem ca oameni este timpul. Dacă nu-l exploatăm cum trebuie, timpul se întoarce împotriva noastră.

– Am văzut în curte o ambulanţă.

– Dorim în viitor să avem şi un domeniu de asistenţă privind transportul pacienţilor cu ambulanţe specializate în acest sens, să deschidem un punct de lucru în comuna Ieud, cu specialităţile medicină internă, cardiologie, nefrologie, endocrinologie, ginecologie, urologie să putem asigura asistenţa medicală pe valea Izei. Dispensarul de acolo este pus la punct de primăria comunei, cu spaţii bine amenajate. Dotarea cu aparatura medicală o vom asigura noi. Tot ce avem la Sighet şi vom avea şi la Ieud. Totul este nou, performant. Avem 3 ecografe de ultimă generaţie cu care putem realiza toate investigaţiile secundare. Avem posibilitatea de a face testul de efort cu monitorizări continue EKG sau presiunii arteriale, avem o bază de recuperare şi fizioterapie care asigură tot ce înseamnă acces la noutate din punct de vedere al acestei specialităţi de recuperare medicală. În partea de nutriţie, avem posibilitatea să facem o investigaţie foarte complexă în ceea ce priveşte compoziţia corporală (In Body), este o determinare care ne spune cu precizie concentraţia de ţesut adipos, masa musculară, gradul de hidratare inclusiv capacitatea de efort pe care o are pacientul, care de obicei se face în cercetare, . Încercăm să ne apropiem de standardul unei clinici universitare. De altfel, la noi lucrează destul de mulţi universitari. De aceea ne şi numim clinică, fiind cu adevărat un suport pentru viaţă. Este foarte important cine mânuieşte aparatele. Resursa cea mai importantă a clinicii noastre este resursa umană.

– Cum se acordă consultaţiile şi care sunt tarifele?

– Pentru anumite specialităţi este nevoie de programare, care se poate face personal, telefonic sau prin email. Pacienţii pot veni zilnic, între ora 8-20.Oricum, timpii de aşteptare sunt mai mici decât la o clinică de stat. În ce priveşte tarifele, acestea nu sunt cu nimic mai mari decât cele practicate de alte spitale sau policlinici de stat, atunci când tarifează pacientul. În ceea ce priveşte aşa zisa asistenţă medicală ”gratuită”, veţi constata că de foarte multe ori asiguratul va plăti investigaţiile suplimentare şi la stat. Ca atare, noi suntem la acest capitol la un nivel mediu pe piaţă: nici scumpi, nici foarte ieftini. Prin politica de preţuri a clinicii noastre dorim să asigurăm chiar pachete care să încurajeze pacientul în a-şi face investigaţii mai multe decât de obicei. A-ţi face o imagine de ansamblu asupra stării de sănătate este de o importanţă covârşitoare în special în prevenţia unor eventuale afecţiuni.

În total suntem 14 salariaţi şi avem tot atâţia colaboratori externi.

Suntem mulţumiţi de felul cum piaţa a reacţionat în cele 10 luni de existenţă, semn că există cerere de asistenţă medicală de calitate, sete pe care ne străduim să o ostoim, să oferim publicului servicii de calitate. Îmbucurător este şi faptul că există o tendinţă a pacienţilor de a preveni anumite boli şi vin la noi din timp pentru a preveni nu doar a trata o anumită afecţiune. Se observă o maturizare a pieţei în sensul dorinţei de prevenţie. Asta înseamnă că oamenii încep să devină conştienţi că prezervarea stării de sănătate depinde în mod esenţial şi de prevenţie.

– Nu doar stresul şi poluarea ne îmbolnăvesc, ci chiar alimentaţia. Unii nutriţionişti ne avertizează să nu consumăm ouă, alţii sunt împotriva laptelui şi produselor lactate. Putem mânca ceva sigur?

– Eu le recomand tuturor să mănânce cât mai mult din bătătura casei, ce se produce în grădina casei. Din păcate, mai ales la oraş dar şi lumea de la sate a renunţat să mai cultive terenurile, deşi Maramureşul e o zonă binecuvântată de Dumnezeu. Un pământ bine şi simplu lucrat în care pui sămânţă naturală, de a noastră, fără chimicale împotriva dăunătorilor, va da roade de calitate. Puiul de casă, laptele de vacă crescută în bătătura casei, legumele şi fructele din grădinile şi livezile din spatele casei sunt o alimentaţie cu adevărat sănătoasă. Totodată, trebuie redus consumul de zahăr alb şi înlocuirea lui cu miere de albine sau zahăr brun. Trebuie evitată nu doar sarea, dar şi făina albă, trei-nule şi înlocuită cu făină integrală, sau 650. Nu toată lumea are posibilitatea de a consuma produse bio, dar măcar să se ferească de cele enumerate aici, de prăjeli, grăsimi în exces. Alimentul trebuie să fie cât mai simplu, cât mai puţin rafinat sau prelucrat. Renunţi la caşcavalul gras şi consumi o brânză proaspătă de vacă sau urdă.

– Nici pe e piaţa agro-alimentară nu găseşti produse din bătătură, întrucât mulţi ţărani vând legume şi fructe aduse din Polonia sau Ungaria. Inclusiv pâinea albă, din comerţ, plină de aditivi este nesănătoasă.

– Pâinea trebuie să fie din făină integrală. Din păcate, mulţi se pricep să o falsifice, iar noi nu avem posibilitatea de a verifica. Bine ar fi să coacem pâinea acasă, din făină inferioară 650, cu un conţinut bogat în fibre. Desigur, un rol important în alimentaţia noastră îl are cumpătarea. Mănânci două ouă pe săptămână, nu zilnic, bei un pahar de vin roşu pe zi, nu pe oră. Vinul roşu -un vaso-protector natural- este un produs excepţional, atâta timp cât îl consumăm cu moderaţie.

– În loc de la mulţi ani…

– Dorim ca prin prestaţiile profesionale, sloganul: “Life Support – Suportul vieţii tale este sănătatea!” să se transforme într-o realitate evidentă. Clinica fiind concepută să-şi desfăşoare activitatea la nivelul celor mai înalte exigenţe caracteristice actului medical.

Telefon: 0748 118 151; Mail: office@life-support.ro; www.life-support.ro.