CSŞ 2 Baia Mare, aproape de Liga Elitelor

CSŞ 2 Baia Mare este foarte aproape de a ajunge în Liga Elitelor, fiind singura echipă băimăreană din campionatul juniorilor republicani Under 19 cu şanse.

Pentru ca grupa antrenată de Cristian China să acceadă între cele mai bune 10 formaţii din ţară e nevoie ca în ultima eta­pă să cîştige duelul de acasă cu FC Viitorul Mihai Georgescu Cluj-Napoca, doar gruparea de pe primul loc calificîndu-se în Liga Elitelor. O altă condiţie este ca liderul AFC Gloria Junior Bistriţa să nu învingă pe terenul concitadinei LPS, în acest moment băimărenii fiind la un punct în spatele primului loc. CSŞ 2 a strîns pînă în prezent şapte victorii, iar două partide le-a pierdut, iar contracandidata băimărenilor are tot şapte succese, un egal şi doar un singur eşec. În schimb, campionatul rezervat juniorilor Under 17 este dominat copios de FC Viitorul Mihai Georgescu Cluj, care a acumulat maximum de puncte.

• Under 19 • Rezultatele etapelor 8 şi 9: CSŞ 2 Baia Mare – LPS Bistriţa 4-0; ACS FC Kiss 2015 Baia Mare – FC Viitorul Mihai Georgescu Cluj-Napoca 6-0; ACS Electrica Baia Mare – AFC Gloria Junior Bistriţa 1-9; ACS Electrica Baia Mare – CSŞ 2 Baia Mare 0-11; AFC Gloria Junior Bistriţa – ACS FC Kiss 2015 Baia Mare 3-0; FC Viitorul Mihai Georgescu Cluj-Napoca – LPS Bistriţa 4-6.

• Under 17 • Rezultatele etapelor 8 şi 9: CSŞ 2 Baia Mare – LPS Bistriţa 0-3; ACS FC Kiss 2015 Baia Mare – FC Viitorul Mihai Georgescu Cluj-Napoca 1-2; ACS Electrica Baia Mare – AFC Gloria Junior Bistriţa 0-8; ACS Electrica Baia Mare – CSŞ 2 Baia Mare 1-0; AFC Gloria Junior Bistriţa – ACS FC Kiss 2015 Baia Mare 1-4; FC Viitorul Mihai Georgescu Cluj-Napoca – LPS Bistriţa 3-1.

Ultima etapă a returului (sîmbătă, 7 octombrie): CSŞ 2 Baia Mare – FC Viitorul Mihai Georgescu Cluj-Napoca (te­ren Mocira); LPS Bistriţa – AFC Gloria Junior Bistriţa; ACS FC Kiss 2015 Baia Mare – ACS Electrica Baia Mare (te­ren Baia Sprie). Jocurile încep la ora 12.00 (Under 19), respectiv ora 14.00 (Under 17).