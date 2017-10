De Ziua Mondială a Inimii: Specialiştii atenţionează că insuficienţa cardiacă poate fi ţinută sub control

Cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii, care a fost celebrată pe 29 septembrie, specialiştii au atras atenţia asupra bolilor cardiovasculare, principala cauză de de­ces pe plan mondial.

În România se estimează că există aproximativ 1.000.000 de persoane care suferă de insuficienţă cardiacă, multe dintre acestea neştiind de această suferinţă. 4,7% din oamenii cu vârsta de peste 35 de ani suferă de insuficienţă cardiacă la noi în ţară. Unul din trei pacienţi moare sau se reinternează în anul următor ultimei spitalizări.

Insuficienţa cardiacă apare atunci când inima nu mai reuşeşte să pompeze atât sânge cât îi este necesar organismului pentru a funcţiona normal. Cu timpul, muşchiul inimii devine din ce în ce mai puţin activ, ceea ce înseamnă că sănătatea organismului devine din ce în ce mai precară. În plus, depistată la timp, insuficienţa cardiacă poate fi ţinută sub control, iar pacientul poate avea o calitate bună a vieţii.

Care sunt simptomele bolii? Respiraţie dificilă, sacadată (pacientul gâfâie, oboseşte şi se opreşte după câţiva paşi, poate respira greu şi când stă pe loc, liniştit), creşterea în greutate (organismul reţine lichide), umflarea picioarelor, oboseala cronică, asociată de cele mai multe ori cu imposibilitatea de a depune efort.

Insuficienţa cardiacă este asociată de cele mai multe ori cu alte afecţiuni cardiace. De aceea, cauzele insuficienţei cardiace diferă de la caz la caz. Cu toate acestea, există o serie de factori de risc la care pacienţii ar trebui să fie atenţi, astfel încât să poată depista boala încă din primele etape. Factorii de risc includ hipertensiunea arterială, diabetul, bolile valvelor inimii, viruşii (infecţiile virale pot afecta muşchiul inimii), obezitatea, fumatul.

Specialiştii atenţionează că insuficienţa cardiacă, depistată încă de la primele semne, poate fi ţinută sub control, astfel încât calitatea vieţii pacientului să nu fie afectată. Medicii recomandă în acest sens, adoptarea unui stil de viaţă sănătos, incluzând mişcarea în tabieturile zilnice, alimentaţia sănătoasă şi echilibrată, precum şi evitarea fumatului.