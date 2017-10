Rivulus Dominarum – o expoziţie care continuă o tradiţie de 25 de ani

Cu toate „surprizele” din ultima perioadă, referitoare la Sărbătoarea Castanelor, dl. Gheorghe MARCAŞ, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş, a precizat, ieri, că, deschiderea oficială a celei de-a XXV-a ediţii a manifestării expoziţionale RIVULUS DOMINARUM va avea loc vineri, 6 octombrie, ora 12, la Centrul de Instruire şi Marketing al CCI MM, din Baia Mare, Aleea Expoziţiei nr. 5.

De-a lungul celor 25 de ediţii, Expoziţia de bunuri de larg consum RIVULUS DOMINARUM a fost cea mai importantă componentă economică a Sărbătorii Castanelor, şi aşa va rămîne, chiar dacă, în acest an sărbătorea se desfăşoară sub semnul multor incertitudini. În decursul celor 26 de ani de activitate, Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş a organizat peste 150 de manifestări expoziţionale, dar cea mai importantă expoziţie şi cu cele mai multe ediţii este Rivulus Dominarum, manifestare ajunsă la ediţia a XXV-a, o ediţie jubiliară, care, pînă acum, a reunit peste 1.600 expozanţi şi 150.000 de vizitatori.

La ediţia din acest an sunt înscrise firme din Cluj, Bihor, Gorj, Arad, Dîmboviţa, Suceava, Ilfov, Iaşi, Satu Mare, Gorj şi Maramureş, cu o gamă variată de produse, bunuri de larg consum şi servicii. Iată cîteva dintre acestea: • saltele • utilaje agricole • sisteme de energie din surse regenerabile cu panouri fotovoltaice şi panouri solare termice • mobilă • autoturisme Nissan, Renault şi Dacia • confecţii pentru bărbaţi şi dame • covoare • îmbrăcăminte • lacuri şi vopsele • producător de PAL, HDF şi MDF • produse certificate BIO pentru sănătate • încălţăminte • obiecte sanitare personalizate • produse de birotică şi papetărie • bijuterii cu cristale swarovski • produse nutritive cu aloe vera • şeminee • confecţii textile • sisteme de securitate auto etc.

“RIVULUS DOMINARUM, parte componentă a Sărbătorii Castanelor, este o expoziţie pentru dvs., pentru că, întotdeauna, a adus noutatea în domeniul îmbrăcămintei, încălţămintei dar şi în utilităţile casnice sau ale micilor producători sau consumatori” – a încheiat preşedintele Marcaş.