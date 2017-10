Serbările Toamnei la Mireşu Mare

Proiectul educaţional „Serbările Toamnei” de la Şcoala Gimnazială din comuna Mireşu Mare se desfăşoară an de an cu succes în rândul elevilor şi al părinţilor – care vizitează standurile cu roadele toamnei aranjate de către preşcolari şi elevi.

Directoarea prof. Lucica Mogoş ne spune: „Este o încântare a ochilor şi a sufletului să vezi holul şcolii împodobit cu creaţiile multicolore ale claselor, mesele sunt pline de roadele toamnei, aranjate inedit, cu legume transformate în personaje de film sau desene animate, cu fructe şi flori. Imaginaţia elevilor nu are margine, vezi oi din conopidă, soldaţi din morcovi, şoareci din sfeclă furajeră, autoturisme din cartofi, case din dovlecei, iar noi trebuie doar să le observăm şi să le apreciem. Există şi o secţiune culinară, în care sunt expuse borcane cu dulceaţă, zacuscă şi compot. Elementul inedit îl constituie “brumăreii”, un fel de mărţişoare de toamnă, confecţionate din fire colorate ce simbolizează toamna, iar obiectul-talisman poate fi o ghindă, o frunză, o sămânţă, un ardei iute, o castană”. Elevii vor acorda diplome: “cel mai bun profesor”, “cel mai elegant profesor”, “cel mai cool profesor”, “cel mai exigent profesor”. (GDL)