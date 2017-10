A apărut numărul pe luna septembrie al revistei „Nord Literar”

• Duplex „Nord Literar” – „Septentrion literar” (Cernăuţi) •

Şi acest număr de început de toamnă adună semnături consacrate ale literaturii din Maramureş, din România şi din lume. Precizez că nu ne-am abătut niciodată de la programul editorial al revistei de a promova în primul rând scriitori din Maramureş, cu condiţia să îndeplinească criteriul valoric şi ataşament faţă de demersul ei estetic. Reacţiile colaboratorilor şi ale cititorilor ne îndeamnă să nu renunţăm la aceste argumente. De altfel, interviul cu istoricul literar Săluc Horvat, directorul executiv şi fondatorul revistei noastre, acordat Danielei Sitar-Tăut, unul dintre redactorii revistei, vine să lămurească, să accentueze orientarea publicaţiei: „În locul invidiei, poate ar trebui să mi se recunoască meritul de a fi realizat prima revistă de cultură din Baia Mare şi faptul că ea a trecut peste toate obstacolele care i s-au pus în cale, ajungând la al cincisprezecelea an de apariţie neîntreruptă”, spune Săluc Horvat. În cuprinsul revistei, cititorul se poate întâlni cu cronica literară semnată de Gheorghe Glodeanu (director) la volumul Scrisori către Doti, o frumoasă poveste de iubire dintre Radu Stanca şi Dorina Ghibu. Ion Buzaşi scrie despre cartea alcătuită de Ioan Pintea despre George Coşbuc. Diana Dobriţa Bîlea prezintă volumul de versuri Insomniile bufniţei de Mihaela Aionesei. Delia Muntean ne apropie de lucrurile mărunte ale vieţii cotidiene în societatea românească (1750-1860) cuprinse în lucrarea Patimă şi desfătare a Constanţei Vintilă – Ghitu­lescu. Poetul Nicolae Scheianu este cinstit la împlinirea vârstei de 60 de ani. La mulţi ani! Despre criticul academician Mihai Cimpoi din Chişinău scriu, la împlinirea vârstei de 75 de ani, Mircea Popa şi Săluc Horvat. Alina Maria Nechita scrie despre volumul Amurg suspect de Diana Teodora Cozma. Semnează proză Cornelia Petrescu. În semn de omagiu pentru ceea ce a fost Maria Briedis Macovei, poetă, traducătoare, eseistă născută în Basarabia şi decedată la Riga, revista publică o pagină de poezie. În mai multe rânduri, Maria dimpreună cu soţul ei, poetul leton Leons Briedis, au fost în Maramureş şi în Satu Mare. Gheorghe Pârja face un portret liric celui care a fost Evgheni Evtuşenko, care scria despre prietenul lui, Nichita Stănescu, că a rămas „un poet excepţional, de mare valoare”. Gheorghe Glodeanu scrie despre Petre Got, născut la Deseşti, care, după Augustin Buzura, a păşit pe porţile eternităţii. Terezia Filip face o rafinată radiografie a prozei scriitoarei Betty Krichmajer-Donca. Revista revistelor este prezentată de fiecare dată cu mult discernământ valoric de Raluca Hăşmăşan. Un grupaj de poezie Publică Theodor Răpan. Lucian Perţa, inepuizabil şi inspirat, în numele parodiei s-a apropiat de poemele lui Nicolae Scheianu. Am lăsat la urmă, cu voia, o nouă iniţiativă a revistei noastre – duplexul „Nord Literar” – „Septentrion literar” din Cernăuţi, adică noi vom publica articole ale scriitorilor din Bucovina de Nord, iar revista din Cernăuţi articole şi poezie din „Nord Literar”. Ideea este lămurită în discuţia dintre Gheorghe Mihai Bârlea, Gheorghe Pârja şi Ilie T. Zegrea, redactorul-şef al revistei cernăuţene, preşedintele Scriitorilor Români din Bucovina de Nord. Acest articol apare şi la Cernăuţi. Nu uit nici pagina de traduceri din poetul israelian Moshe B. Itzaki, recent încununat cu Marele Premiu „Nichita Stănescu” al Serilor de Poezie de la Deseşti (ediţia a 39-a). Traducerea aparţine profesorului Paul Farkaş. Lectură plăcută!