Debut pe prima scenă la vicecampioană

• SCMU Craiova – CSŞ 2 CNE Baia Mare •

La primul sezon pe prima scenă a voleiului masculin românesc, CSŞ 2 Baia Mare evoluează în etapa inaugurală pe terenul vicecampioanei SCMU Craiova. Partida dintre cele două combatante se va consuma azi, 7 octombrie, de la ora 17.00, şi va fi arbitrată de F. Dragomir şi F. Vasile-Bosi, iar observator FRV este A. Peicea.

O misiune grea pentru elevii lui Virgiliu Rău, în dauna unui adversar ce în ultimele sezoane a luptat, de fiecare dată, pentru titlul de campioană. Pentru a se ridica la nivelul primului eşalon, CSŞ a transferat o serie de jucători, fiind aduşi şapte voleibalişti: Patriciu-Floris Păştean (centru, Universitatea Cluj), Mihai-Ioan Popovici (libero, Universitatea Cluj), Alexandru Drăguşin (extremă, Dinamo Bucureşti), Srecko Ristic (Serbia, extremă, OK Novi Pazar, Serbia), Luka Sormaz (Serbia, coor­donator, OK Novi Pazar, Serbia), Vladan Aleksić (Serbia, centru, Tricolorul LMV Ploieşti), Alexander Vasilyev (Rusia, extremă, Al Taraji Sport Club, Arabia Saudită). Transferul a şapte jucători înseamnă în primul rînd omogenizarea echipei, capitol la care CSŞ 2 mai are de muncit, probabil că şi rezultatele pozitive nu vor veni din startul campionatului. Aflîndu-se la primul sezon în Divizia A1, e clar că obiectivul este evitarea retrogradării, jucătorii avînd nevoie de acomodare şi acumulare de experienţă în elita voleiului masculin. Totuşi, ultimele rezultate din perioada de pregătire dă speranţe formaţiei antrenate de Virgiliu Rău unui parcurs promiţător, care să nu le dea emoţii cu retrogradarea.

Programul primei eta­pe (sîmbătă, 7 octombrie): Universitatea Cluj-Napoca – CSU UV Timişoara, ora 12.00; Unirea Dej – Dinamo Bucureşti, ora 18.00; Steaua Bucureşti – Tricolorul Ploieşti, ora 16.00, Digi Sport; SCMU Craiova – CSŞ 2 CNE Baia Mare, ora 17.00; Arcada Galaţi – CSM Bucureşti, ora 18.30. • Luni, 9 octombrie: ACS VM Zalău – Ştiinţa Explorări Baia Mare, ora 17.00, Digi Sport.