Festivaluri pregătite de Ansamblul Transilvania

Festival pentru copii

Ansamblul Folcloric Naţional Transilvania organizează la finele acestei luni un festival pentru copii. Cele trei secţiuni de concurs: canto, interpretare instrumentală şi dans popular, se adresează copiilor cu vârsta între 6 şi 16 ani. „Copiii care vor să se înscrie vor găsi date pe site-ul instituţiei noastre sau vor putea suna la numărul nostru de telefon: 0262. 214.643 pentru a se înscrie şi pentru a afla condiţiile de participare. Noi îi aşteptăm cu drag pe toţi pentru că în Maramureş sunt mulţi copii talentaţi, mulţi copii care nu şi-au uitat rădăcinile şi tradiţiile şi suntem mândri de ei şi dorim să-i sprijinim pe mai departe”, a spus directorul Ansamblului Folcloric Naţional Transilvania, Iuliana Dăncuş.

Poveste de toamnă

07O nouă „Poveste de toamnă” va fi depănată în perioada 9-10 noiembrie. Va fi pentru al şaptelea an consecutiv când interpreţi de toate vârstele, îndrăgostiţi de romanţă îşi vor cânta iubirile sau dorul pe scenă în cadrul festivalului „Poveste de toamnă”, organizat de Ansamblul Folcloric Naţional Transilvania. Şi la ediţia din acest an, juriul va fi format din specialişti. „Deschidem înscrierile pentru festivalul «Poveste de toamnă». Este un festival recunoscut pe plan naţional unde am avut în fiecare an concurenţi foarte buni, un juriu pe măsură, format din profesionişti şi specialişti: Bianca Ionescu, artist liric, directorul Teatrului de Operetă „Ion Dacian” din Bucureşti, directorul Operei Naţionale din Cluj-Napoca, Florin Estefan. Aici nu avem limită de vârstă pentru că romanţa este un gen pe care oamenii experimentaţi, oamenii care au o poveste de viaţă interpretează mai bine acest gen muzical, un gen muzical pur românesc şi un gen muzical care de anul trecut a intrat în patrimoniul UNESCO. Aşadar ne deschidem din nou porţile pentru o Poveste de toamnă în luna noiembrie”, a adăugat Iuliana Dăncuş.