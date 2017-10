În fieful satelitului campioanei

• Olimpia Cluj-Napoca II – AS Independenţa Baia Mare •

În etapa a treia a ligii secunde de fotbal feminin, AS Independenţa Baia Mare merge pe terenul satelitului campioanei Olimpia Cluj, partidă ce se va disputa duminică, 8 octombrie, de la ora 11.00, pe terenul sintetic din Someşeni.

Fetele antrenate de Liviu Ivasuc vor să continue forma excelentă şi să obţină a treia victorie consecutivă a stagiunii, obligatorie de altfel pentru rămînerea în obiectivul trasat, revenirea în eşalonul de elită. Dacă gazdele nu au decît un punct după două etape, oaspetele au acumulat maximum, fiind la egalitate cu liderul Piros Security, după victoriile categorice cu Sporting Lugaş (5-0) şi CS Ineu (14-0). Băimărencele au de partea lor experienţa, dispunînd de cîteva jucătoare valoroase, iar acest aspect ar trebui să conteze în duelul cu satelitul Olimpiei, AS Independenţa avînd prima şansă la cucerirea celor trei puncte. Jocul dintre Olimpia Cluj II şi AS Independenţa Baia Mare va fi arbitrat de o brigadă clujeană, cu Sorin Vădana la centru, susţinut de asistenţii Dragoş Daniel Popa şi Paul Bogdan Pojar.

Programul etapei 3 (duminică, 8 octombrie, ora 11.00)

CS Ineu – Ladies Târgu Mureş; Piros Security – Vasas Femina Odorhei; Olimpia Cluj-Napoca II – AS Independenţa Baia Mare; Olimpic Star Cluj-Napoca – Sporting Lugaş (ora 12.00).