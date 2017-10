Liceul din Baia Sprie a marcat „Ziua Educaţiei”

Ieri, elevii şi profesorii Colegiului Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie au marcat „Ziua Educaţiei”. La eveniment au participat viceprimarul oraşului, Tiberiu Barkoczi, directorul Annamaria Hitter şi directorul adjunct, Diana Schlesinger ai liceului băisprian, coordonatoarea acţiunii profesoara Adina Udrescu şi elevii claselor a XII-a.

Viceprimarul Tiberiu Barkoczi le-a vorbit elevilor despre experienţa sa din anii de şcoală, despre profesorii care i-au marcat existenţa, colegii de clasă şi alte amintiri de pe băncile şcolii. „Din păcate respectul care l-am avut noi pentru profesori acum nu mai este la fel. Eram un colectiv bine închegat, dovadă că şi acum, după 30 de ani, vorbim, suntem prieteni şi ne întâlnim destul de des. Sperăm să faceţi şi voi la fel. Anul acesta este foarte important pentru voi. Aveţi examenul de Bacalaureat şi trebuie să vă pregătiţi să aveţi promovabilitate 100%. Trebuie, însă, să fiţi foarte serioşi. Este un început în cariera voastră şi aveţi nevoie să treceţi acest examen pentru a continua la facultate. Din experienţa mea pot să vă spun că persoanele cu studii superioare au şansa de a avea un loc de muncă bine plătit. Eu am doi copii, care au studii superioare, iar acum lucrează pe bani mai mulţi decât cei care au plecat în străinătate pentru o viaţă mai bună. Mulţi tineri se gândesc să meargă peste graniţă, să lucreze în alte ţări, însă vă spun că muncesc din greu pentru banii pe care îi câştigă. Aici, dacă învăţaţi şi absolviţi facultăţi aveţi şansa de a câştiga bani mulţi şi sunteţi acasă, lângă familie şi cei dragi. Mesajul meu este acela de a vă pregăti în acest an şi să participaţi toţi la Bacalaureat”.

Coordonatoarea Adina Udrescu le-a vorbit elevilor de ce este importantă şcoala şi despre ce acţiuni şi-au propus pentru a avea succes în acest an şcolar. În final, au avut loc discuţii interactive, elevii adresând gânduri frumoase dascălilor care au lăsat amprentă asupra devenirii lor.