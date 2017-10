PNL Maramureş stabileşte un calendar pentru alegeri în 12 organizaţii locale

Liberalii maramureşeni au intrat în linie dreaptă cu organizarea alegerilor în cele 12 localităţi unde nu au organizaţii locale, sau acestea sunt cu probleme. Astfel, până la sfârşitul anului, această acţiune trebuie finalizată.

Există şi o comisie constituită în acest sens, care se va ocupa de bunul mers al întregului proces. Ionel Bogdan, preşedintele PNL Maramureş, spune: „Legat de alegerile în localităţile unde nu avem, sau nu am avut organizaţie, ori n-am reuşit să desfăşurăm alegeri în termenele scurte din primăvară, lucrurile s-au clarificat. Am reuşit să constituim o comisie la nivelul Biroului politic judeţean, care se va ocupa de organizarea alegerilor în 12 localităţi. Este vorba despre două oraşe şi 10 comune. În aceste localităţi, lucrurile nu au stat foarte bine nici la alegeri. Discuţiile sunt deja purtate cu organizaţiile locale, aşa că săptămâna viitoare vom stabili inclusiv un calendar, astfel încât, până în luna decembrie, să finalizăm acest proces. Referitor la ponderea la nivelul judeţului Maramureş, a acestor organizaţii locale, aceasta nu este una foarte mare, existând judeţe cu probleme mult mai mari decât ale noastre. Sigur că ne dorim să găsim soluţiile în aşa fel încât să facem performanţă şi acolo unde nu am reuşit până acum”. Cele 12 localităţi în care se vor organiza alegeri sunt: Săliştea de Sus, Sighetu Marmaţiei, Cupşeni, Băiuţ, Băseşti, Bârsana, Boiu Mare, Coltău, Rozavlea, Suciu de Sus, Vima Mică şi Câmpulung la Tisa.