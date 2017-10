Ţăranul român pe simeze

„Veşnicia s-a născut la sat”. De la constatarea poetului Lucian Blaga a pornit şi Ştefan Pereni în realizarea lucrărilor expuse recent la Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară. Absolvent de Arte Plastice la Centrul Universitar Nord Baia Mare, Ştefan Pereni a vrut să aducă în atenţia publicului imaginea clasică a ţăranului român. „Dacă ne uităm la lucrările lui Ştefan Pereni nu regăsim acest tip de ţăran modern. Dacă ne gândim la un ţăran de tip clasic, cum apare şi în operele literare scrise de Rebreanu, Sadoveanu, Nicolae Filimon, Coşbuc, putem să regăsim un chip care la un moment dat devine ideal, un fel de paradigmă generală. Dacă ne situăm puţin în această zonă a Maramureşului şi călătorim puţin ne bucurăm că lucrurile par a renaşte, ideea de a conserva ceea ce este valoros prinde din nou teren. Ţăranul de azi nu mai e ca odinioară şi noi dorim să recuperăm chipul lui. Cred că expoziţia de faţă dovedeşte o asemenea întreprindere”, a spus artistul Kovacs Bertalan. La rândul său, directorul Muzeului Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare, Monica Mare, spune că expoziţia deschisă la instituţia muzeală reprezintă o întoarcere spre sufletul ţăranului de odinioară. „Ţăranul nu a avut de-a lungul timpului doar rolul de apărător al gliei strămoşeşti, ţăranul ro­mân a fost şi este păstrătorul sufletului românesc, el fiind şi purtătorul crucii, cruce pe care a dus-o demn de-a lungul istoriei. Lucrările lui Ştefan Pereni aduc în atenţia iubitorilor de artă sufletul ţărănesc şi ne transpune în peisajul tradiţional de odinioară. Încercăm să ne întoarcem iarăşi către ţăran”, a punctat Monica Mare. În ce-l priveşte pe Ştefan Pereni, acesta a mărturisit că în conceperea actualei expoziţii a contat un articol pe care l-a citit. „Aş dori să mărturisesc faptul că m-a fascinat mult un articol dintr-o revistă culturală, scris de părintele Gheorghe Codrea şi care se intitula atât de firesc şi emblematic: Ţăranul român. Aici găsesc bine conturate câteva dintre trăsăturile ce îl caracterizează: «Fiind un neam paşnic de ţărani înţelepţi am putut să ne salvăm fiinţa şi pământul». sau «Pământul nostru are un glas pe care ţăranul român îl aude şi-l înţelege. De aceea ţăranul este pretutindeni în această ţară păstrătorul şi salvatorul pământului românesc. El a suferit orice durere cu resemnare, iar nădejdea lui a fost la Dumnezeu». Dând curs acestui grăitor articol cu conotaţii de simbol şi luare aminte, am ajuns să concep această suită de lucrări de grafică şi pictură”, a mai precizat Ştefan Pereni. Expoziţia „Ţăranul român” va putea fi vizitată în următoarele săptămâni la Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară din Baia Mare.