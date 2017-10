Festivalul Castanelor 2017

Sărbătoarea cu care se identifică oraşul nostru de peste 20 de ani, adică ”Festivalul Castanelor” sau ”Sărbătoarea Castanelor” precum o ştie toată lumea, este un eveniment care adună băimărenii şi nu numai, timp de câteva zile, în cele două zone consacrate pentru aşa ceva: centrul nou şi cel vechi. Desfăşurată sub semnul incertitudinii în acest an, sărbătoarea a ţinut totuşi capul de afiş în week-end-ul tocmai încheiat.

Astfel, băimărenii şi numai, au ieşit în centrul oraşului pentru a simţi pulsul sărbătorii, începând de joi. Comercianţii de toate felurile au fost prezenţi încă de atunci cu tarabele amplasate de-a lungul bulevardului Unirii. Oamenii au putut găsi de toate, începând de la îmbrăcăminte, încălţăminte şi până la mâncare, de toate felurile. Noi am stat de vorbă cu participanţii la sărbătoare, pentru a vedea ce părere au despre evenimentul din acest an. Majoritatea celor cu care am vorbit au fost de părere că ”Sărbătoarea Castanelor” este o manifestare care se identifică cu Baia Mare şi ar trebui să continue, însă ediţia din acest an a fost una ”mai săracă” în evenimente decât cele anterioare: ”Sunt băimăreancă. Sărbătoarea Castanelor din acest an este frumoasă. Îmi place să vin la concerte şi să văd pe viu artiştii care urcă pe scenă. Şi acum aşteptăm să înceapă concertul, că pentru asta am venit în mod special. Dacă vrei să şi cumperi ceva, găseşti de toate, iar preţurile sunt acceptabile. Dacă nu se organiza în acest an, precum s-a tot vorbit, nu era o tragedie, însă este totuşi o sărbătoare a oraşului, care se identifică, într-o anumită măsură, cu Baia Mare, fiind aşa de veche, de tradiţie”, a spus băimăreanca Vica. ”Sărbătoarea în sine este frumoasă, însă e foarte multă ţigănie. De asemenea, respectul băimărenilor faţă de mediul înconjurător, spaţiile verzi, este zero. Unii aruncă orice pe jos, este mizerie, aici e o nebunie şi nu-mi place acest lucru. Cred că încă mai avem de trecut vreo 20 de ani până ne vom emancipa şi noi, ca să cunoaştem ce înseamnă respectul faţă de ceilalţi, faţă de mediu. Ce-mi place este faptul că în acest an totul e puţin mai bine organizat, mai restrâns. Am auzit şi că Sărbătoarea Castanelor era în pericol să nu se mai organizeze în acest an. Eu zic că nu era o tragedie dacă nu se mai ţinea, însă e bine că totuşi s-a ţinut. Vedeţi dumneavoastră şi aici politica asta influenţează multe… Bănuiesc că totul a fost politic, dar mai mult nu comentez, că e mai bine aşa!”, este de părere şi domnul Radu. ”Eu nu sunt din Baia Mare, ci din Şomcuta Mare, însă vin cu drag în fiecare an la Sărbătoarea Castanelor. În principal vin pentru concerte. Ediţia din acest an însă nu este chiar aşa de reuşită ca cele de acum doi, trei ani, când a fost, spre exemplu Doctor Alban. Cel puţin din punct de vedere al spectacolelor la scenă sărbătoarea e mai săracă. Astea contează foarte mult pentru mine. Preţurile sunt acceptabile aproape la toate produsele pe care le vând comercianţii. Cât despre faptul că a fost în pericol să nu se mai ţină anul acesta, asta era decizia autorităţilor locale din Baia Mare. Noi ce să spunem?! Am înţeles că s-ar fi pus problema folosirii banilor alocaţi acestei sărbători în alt scop. Dacă se decidea aşa, era bine oricum. Noi nu aveam ce face, oricum. Însă e bine că s-a organizat totuşi, că e nevoie şi de aşa ceva în oraş, măcar odată pe an”, ne-a explicat şi Nicu Chiş, din Şomcuta Mare.

Comercianţii – vânzări mai slabe decât anii trecuţi

Am dat o raită şi pe la standurile comercianţilor, amplasate în zona Sălii Sporturilor. Oferta a fost una bogată şi pe toate gusturile. La fel şi preţurile, pentru toate buzunarele. Totuşi, comercianţii cu care am stat de vorbă s-au plâns că vânzarea este mult mai slabă în acest an, faţă de anii trecuţi, deşi lumea stătea la coadă să le cumpere produsele: ”Nu prea trec domnule nici castanele, nici mălaiul fiert, nici vinul sau mustul, deşi preţurile sunt rezonabile. De ce? Criza este de vină. Oamenii nu au bani. Vin, se uită şi pleacă mai departe. Faţă de ediţiile trecute, vindem mult mai puţin. Castanele pe care le vindem sunt din Satu Nou de Sus, deci autohtone. La 5 lei e suta de grame prăjite şi 30 de lei kilogramul crude”, ne-a explicat Vasile Moldovan, comerciant. ”Foarte slabă vânzarea de kurtos kalacs în acest an faţă de ediţiile trecute, că venim în fiecare an. Cred că oamenii nu mai au aşa mulţi bani. Pe an ce trece tot mai puţin vindem, asta am observat. Ce să facem?!”, a spus şi un comerciant de kurtos kalacs. ”Nu prea cumpără lumea ca anii trecuţi. Nu ştiu de ce. Poate că oamenii au tot mai puţini bani, nu ştiu ce să zic… Mulţi vin, asistă la concerte şi apoi pleacă acasă fără să cumpere ceva. Sau şi dacă iau, este doar aşa, ca să nu zică omul că a venit şi nu a luat chiar nimic de la Sărbătoarea Castanelor”, ne-a precizat Ionel, ce a venit cu un stand de bere şi sucuri. Cei care nu au avut concurenţă la produse au fost cei mai câştigaţi. Astfel, nişte producători din zona Buciumi, ce au venit cu un stand cu mere şi miere de albine, au avut vânzări bune: ”Noi nu ne plângem de clienţi. Anul acesta am vândut mult mai mult decât în trecut. Asta deoarece cred că suntem printre singurii cu asemenea produse. Şi acestea sunt de calitate. Deci lumea cumpără, după cum vedeţi şi dumneavoastră, este rând la standul nostru”, ne-a explicat comerciantul de mere. Acesta dădea merele cu 3,5 lei şi 4 kilogramul, în funcţie de soi.

Preţuri pentru toate buzunarele

Produsele au fost diverse şi pentru toate gusturile: de la pantofi, haine şi până la mâncare sau băutură. Şi preţuri au fost pentru toate buzunarele. Astfel, micii au avut un preţ de 3 lei bucata. Berea a plecat de la 5 lei. Sucurile la jumătate de litru, la fel. Castanele, de la 5 lei/100 g. şi au ajuns la 30 de lei kilogramul crude, în funcţie de locul de provenienţă: Italia, Turcia sau România. Mustul şi vinul fiert le puteai cumpăra cu 5 lei paharul de 500 ml. La capitolul haine, acestea au avut preţuri de la câteva zeci de lei şi până la câteva mii de lei, cele de blană naturală. Inedit pentru sărbătoarea din acest an este faptul că aceasta se întinde şi pe week-end-ul viitor, când vor avea loc, de asemenea, concerte la scena amplasată în Piaţa Libertăţii din Centrul vechi.