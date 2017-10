Centrul de permanenţă din Dragomireşti s-ar putea muta în alt sediu

Autorităţile locale din Dragomireşti vor să mute centrul de permanenţă din localitate în clădirea fostei Administraţii financiare, desfiinţată. Înainte însă imobilul trebuie să treacă în proprietatea publică a primăriei. Dacă se va face această mutare, atunci unitatea de asistenţă medico-socială din oraş, în sediul căreia funcţionează momentan centrul de permanenţă, se va extinde.

În prezent, centrul de permanenţă ocupă câteva încăperi din clădirea unităţii de asistenţă medico-socială. Dacă acesta s-ar muta, atunci unitatea medico-socială şi-ar extinde numărul de paturi, iar cheltuiala din bugetul primăriei ar scădea semnificativ. Secretarul primăriei Dragomireşti, Gavriş Ardelean, ne explică: „Avem centrul de permanenţă care funcţionează în clădirea unităţii de asistenţă medico-socială, în trei încăperi de acolo. Vrem să mutăm centrul de permanenţă în clădirea fostei trezorerii şi administraţii financiare, care s-a desfiinţat, iar acolo să extindem numărul de paturi la unitatea de asistenţă medico-socială, în condiţiile în care se şi autofinanţează. Noi stabilim, fiind sub patronajul Consiliului Local, costul lunar pe fiecare persoană. Aşa s-ar mai putea extinde cu trei paturi pe salon şi în loc de 20 de paturi am avea 28, situaţie în care şi sumele pe care le alocăm noi lunar ar fi mai mici. Unitatea se autofinanţează, dar nu în totalitate, aşa că pentru noi este ca o piatră de moară la bugetul administraţiei locale. Nu ne dă nimeni sume de bani mai mari că noi avem unitatea de asistenţă medico-socială şi în ea sunt internaţi doar doi din Dragomireşti, iar restul sunt oameni din alte localităţi din judeţ. În felul acesta, cu mai multe paturi, am mai diminua din sumele pe care noi le alocăm”.

1.650 lei/lună, costul plătit de fiecare pacient

Dacă numărul de paturi se va mări, atunci vor scădea şi costurile administraţiei locale, deoarece va creşte şi subvenţia primită pe unitatea de asistenţă medico-socială. Astfel, aceasta aproape că ar ajunge la autofinanţare integrală: „Sigur că e nevoie de unitatea de asistenţă medico-socială, că de regulă aici sunt aduşi bătrâni rămaşi singuri după ce copiii lor sunt plecaţi la muncă în străinătate şi nu mai are cine să se îngrijească de ei. Ba mai sunt şi bolnavi. Atunci copiii lor preferă ca să le plătească internarea într-o unitate de aistenţă medico-socială, în care sunt bine îngrijiţi, deoarece aici sunt infirmiere, medici. Deci dacă vom reuşi transferul, ca să mutăm centrul de permanenţă, care iarăşi deserveşte populaţia din zonă, şi tot noi îl finanţăm şi pe acesta, inclusiv un îngrijitor de acolo e plătit tot de noi, atunci va fi mai bine pentru toată lumea. Aceste instituţii medicale dezechilibrează bugetul local foarte mult prin funcţionarea lor. Pe de altă parte nici nu poţi renunţa la ele, că nu este bine, deoarece ele sunt necesare pentru populaţie. Este chiar o listă de aşteptare la unitatea de asistenţă medico-socială, iar aparţinătorii ar plăti doar ca bătrânii să fie internaţi şi îngrijiţi. Acum taxa stabilită este de 1.650 lei/lună de fiecare om internat. Funcţionarea unităţii însă generează costuri mari pentru că este masa care trebuie asigurată zilnic, sunt cred că 6 infirmiere, 3 sau 4 asistente, este un medic acolo, şi 2 îngrijitori. Fiind o incintă destul de mare, există inclusiv un fochist angajat. Clădirea trebuia să o exploatăm cumva, că altfel rămânea în paragină. Astfel, a fost reabilitată, s-a cheltuit o mulţime de bani cu această renovare. Mai sunt încă lucruri de pus la punct şi de amenajat acolo, dar până la urmă necesare. De asemenea, suntem şi cea mai ieftină în funcţionare la nivel de Maramureş, ca preţ/persoană internată. Dacă noi am avea un număr de aproximativ 40 de paturi, atunci aproape că unitatea s-ar autofinanţa în totalitate şi cheltuiala din bugetul local ar fi mult diminuată, în condiţiile în care asistentele medicale şi medicul sunt plătiţi de Ministerul Sănătăţii şi cel al Muncii. Norma de hrană pe pacient era extrem de mică. În condiţiile în care aceasta se ridica pe zi la 13 lei, acum a crescut la 17 lei zilnic, pe pacient. De aici vine şi contribuţia noastră mare”, a conchis secretarul primăriei. Costurile totale cu fiecare pacient internat sunt însă mult mai mari decât cei 1.650 de lei pe care omul trebuie să-i achite lunar.