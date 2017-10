La Ulmeni – Construcţia podului peste Someş înaintează cu paşi mici

Podul peste râul Someş, din dreptul localităţii Ulmeni, este în construcţie de o bună perioadă de timp. Lucrările au avansat cu pasul melcului în ultimul an şi jumătate, însă totuşi execuţia investiţiei se îndreaptă acum spre final. Atât primarul oraşului, cât şi constructorul, dau asigurări că cel târziu anul viitor podul va fi gata şi îi va scuti pe mulţi şoferi de zeci de kilometri făcuţi în plus.

Cauzele pentru care lucrările au avansat mult mai încet decât s-a preconizat sunt multiple şi ţin de aspecte financiare, tehnice, dar şi de vremea neprielnică. Lucian Morar, primarul din Ulmeni, explică: „Din păcate nu putem să ne bucurăm astăzi de finalizarea acestui pod peste Someş de la Ulmeni. A fost şi un motiv pentru care m-am reîntors la primărie, deoarece am văzut că lucrarea nu avansează aşa cum mi-aş fi dorit atât eu, cât şi miile de locuitori din oraş, dar şi din zona Codru, Chioar şi nu numai. Atunci am spus că, revenind în funcţia de primar, voi fi zi de zi aici ca să supraveghez aceste lucrări. Cauzele pentru care lucrarea a înaintat aşa de încet pot fi legate de mai mulţi factori. Pe de o parte este faptul că anul trecut Guvernul nu a mai dispus de resurse financiare pentru a plăti facturile emise. Am avut aproximativ 4-5 luni de zile de repaus din punct de vedere financiar şi atunci a fost tocmai perioada cea mai propice pentru lucru, fiind perioada de vară, când lucrările puteau avansa într-un ritm mult mai alert, însă constructorul nu a prea lucrat. Pe de altă parte, avem şi problema aceasta a anotimpurilor. Iarna nu s-a putut lucra din cauza temperaturilor scăzute şi fiind foarte multe lucrări de sudură, dar şi de infrastructură, care se fac doar pe temperaturi pozitive, acestea au stagnat. Când s-a putut lucra din nou, n-au fost bani. De asemenea, nici constructorul poate că nu are capacitatea financiară să suporte în avans lucrările din resurse financiare proprii, dar eu spun că undeva în primăvara viitoare, sau poate chiar mai devreme, depinde de cum va fi iarna aceasta, ne vom bucura cu toţii de finalizarea podului. Însă eu cred că lucrările, chiar dacă merg mai încet, trebuie să fie foarte bine executate, pentru că vorbim despre un pod care, din punctul meu de vedere, trebuie să ţină cel puţin 100 de ani. Proiectul este foarte complex şi nu s-a mai realizat în zonă şi atunci nu am vrut nici din punctul acesta de vedere să forţez foarte mult executantul şi să avem probleme ulterioare cu construcţia. Lucrurile merg puţin mai încet, dar bine, însă ne vom bucura într-un final de realizarea acestui pod care rămâne realizarea cea mai importantă a mandatelor mele de primar al oraşului Ulmeni. Ca şi procent, construcţia e realizată în proporţie de peste 75%. Mai sunt chestiuni tehnice de rezolvat. Tot ceea ce înseamnă componentele podului, noi le avem pregătite pe şantier şi mai trebuie realizată doar asamblarea lor peste râu”.

Constructorul spune că s-a muncit, însă lucrările nu au fost de un mare impact vizual

Am stat de vorbă şi cu cel care execută lucrările la pod. Astfel, constructorul spune că s-a muncit mult, însă lucrările complexe executate nu s-au văzut până acum, acestea constând în foarte multe activităţi de sudură şi turnare de armături. Nici vremea nu a ajutat foarte mult: „Mai avem de executat 70 de metri din 170, de turnat inclusiv calea de rulare, de betonat tot. Acum montăm partea arcului principal, să asamblăm tronsoanele cap la cap şi să facem ceilalţi 100 de metri şi apoi să reuşim să-l trecem dincolo peste Someş. Lucrările au avansat mai încet, este adevărat, dar din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Pe perioada de iarnă zile întregi nu am putut lucra din cauză că temperatura a coborât foarte des sub -4 grade, şi nu se poate suda la temperatura aceasta. Pe perioada de vară au fost căldurile acelea mari când iar nu am sudat decât dimineaţa bună şi seara târziu. Când au fost peste 30 de grade iar nu am putut lucra. Deci de lucrat am lucrat totuşi, dar nimic vizibil pentru un ochi neavizat. Acum avem, spre exemplu, 360 tone de confecţii metalice, asamblate în patru tronsoane, care acum se pun sus şi săptămâna aceasta spre sfârşit se va vedea avansarea lucrării. A fost însă foarte mult de sudat, lucruri care nu s-au văzut. Luni cred că jumătate din pod va fi gata pregătit pentru lansare. S-a vopsit şi tot viaductul acela de 140 tone de metal, ca suprafaţă vreo 3.000 de metri pătraţi, s-au turnat încă vreo 130 tone de armături, care s-au legat apoi şi s-au cofrat. Am turnat cam 230 metri cubi de beton. S-a făcut şi parapetul pentru balustrada de protecţie la maşini, dar omul dacă se uită de jos şi nu vede, zice că nu s-a muncit atâta. Însă s-a muncit mult, asta pot să vă spun! Cu plăţile faţă de ce am lucrat, stăm aşa şi aşa, cam cum merge şi economia în ziua de astăzi. Nu-i nici rău, dar nici foarte bine. Dar din punct de vedere al temperaturilor pe timpul lucrării am stat rău. Iarna când a scăzut sub -4 grade nu am mai putut lucra, vara la peste 30, la fel, deoarece a trebuit să ne reglăm lucru după fişa tehnică a sudurilor. În acest fel, dacă am crezut că o să lucrăm 8 sau 10 ore pe zi, am reuşit numai 4 ore/zi să sudăm şi alea doar dimineaţă bună de pe la ora 5 până la 8 şi apoi iar noaptea târziu. Eu cred că toamna asta o să finalizăm tot arcul, o mare parte din rampe, până la stratul de uzură şi asfalt”, a spus Ioan Băbuţ, executantul lucrării.