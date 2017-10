Roşii de Cerneşti

Ferma legumicolă din comuna Cerneşti produce şi livrează roşii gustoase şi apreciate de consumatorii din pieţe. Cel care a investit în această afacere agricolă este ing. Radu Munteanu din Tg. Lăpuş, care a pus la bătaie şi fonduri proprii (de circa 1 milion lei), obţinute din munca prestată în Statele Unite ale Americii, la care s-au adăugat banii obţinuţi din fonduri europene. Şi aşa, în locul numit Branişte, pe o suprafaţă de aproape un hectar de teren, s-a ridicat o seră pentru producerea de roşii.

La faţa locului, Oniko Marc ne-a spus: “Roşiile au ajuns la etajul 14, au înălţimea de 4 m. Acum se coboară, se aduc pe pămînt, rămîn doar 5-6 etaje. Pentru fertilizarea solului am utilizat gunoi de grajd şi găinaţ. Muncim aici, alături, specialişti şi muncitori: Aurora Danciu, Tabita Marc, Veronica Buda şi Viorel Filip. În acest an, am livrat 60 de tone de roşii bio. În agricultura ecologică, aşteptăm coacerea naturală a fructelor, doar atunci le recoltăm, nici mai repede şi nici mai tîrziu decît în momentul în care fructul a ajuns la maturitate, a primit culoare, are un conţinut de zaharuri care să satisfacă consumatorul şi totodată şi producătorul. Vom recolta pînă după sărbătorile de iarnă, nu ne putem permite să împingem producţia mai mult. După încheierea recoltării, va urma o perioadă de 50 de zile pentru a curăţa solul de resturile vegetale şi a pregăti sera pentru următoarea producţie”.