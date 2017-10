Ziua alimentelor româneşti, la Consiliul Judeţean Maramureş

Prima ediţie a Zilei naţionale a produselor agroalimentare româneşti s-a desfăşurat ieri în Baia Mare, fiind organizată de Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Maramureş. Evenimentul, instituit prin legea 168/2017, va avea loc anual, în data de 10 octombrie. Întâlnirea a avut loc în sala ”Bogdan Vodă” a Consiliului Judeţean Maramureş.

În calitate de gazdă, preşedintele Gabriel Zetea a subliniat importanţa promovării produselor tradiţionale şi susţinerea micilor producători: „Preocupările Consiliului Judeţean privind promovarea produselor tradiţionale româneşti, şi în special maramureşene, sunt din ce în ce mai mari. La târgurile de turism, am invitat alături de noi şi producători cu produse tradiţionale agroalimentare maramureşene”, a spus Gabriel Zetea.

Promovarea produselor tradiţionale

Maria Morcovescu, consilier al preşedintelui CCI, a spus: „Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) Maramureş are câteva propuneri în ceea ce priveşte promovarea produselor agroalimentare tradiţionale, pentru că aici discutăm de micii producători, iar necesitatea promovării lor este cu atât mai mare. Promovarea este de fapt o activitate de susţinere a comercializării produselor agroalimentare tradiţionale şi creşterea numărului de consumatori. Promovarea necesită atât resurse materiale, cât şi umane şi financiare. De aceea este foarte important ca producătorii tradiţionali să se asocieze. În Maramureş, există deja o experienţă de succes în acest domeniu. (…) A promova produsele tradiţionale agroalimentare înseamnă a dezvolta şi turismul, ceea ce va aduce beneficii pentru comunităţile locale”.

Probleme legate de produse

Preşedintele Federaţiei APA Transilvania, dr. Claudiu Frînc, a adus în discuţie o serie de probleme legate de aşa-zisele produse româneşti, aflate pe piaţă: „Din păcate, suntem tributari vânzării de materie primă brută. Toată plus valoarea care se creează prin procesare le rămâne altora. Fie materia primă pleacă din ţară şi revine produsul finit pe care dăm bani, şi vedem balanţa comercială pe produsele agricole cum arată, fie am dat drumul în această ţară, prin necunoaştere şi interese, acestor multinaţionale care au distrus industria românească de procesare. Mă refer în special la lapte. Noi, fermierii români, am avut un rol determinant în a distruge producţia internă, deoarece pentru câţiva bănuţi, daţi în plus de multinaţionale, am renunţat la producătorii noştri. Aşa că am pus lacăte pe porţile multor fabrici de procesare a laptelui, cărnii, legumelor… S-a discutat de produsele contrafăcute din lapte, care au doar urme de lapte în ele. Prin Legea etichetării laptelui şi a produselor din lapte exact asta am reglementat. Trebuie să informăm corect consumatorul, să îl facem să cumpere produsul românesc proaspăt, spre deosebire de cel din Polonia, de exemplu, care nu poate fi proaspăt, vine pre-fiert. Dacă vrem produse proaspete, avem nevoie de o lege care să reglementeze acest comerţ cu laptele şi produsele lactate. S-a ridicat problema produsului natural din lapte şi a fost o întreagă discuţie în Parlament. Am reuşit până la urmă să impunem că dacă spui că este un produs din lapte, nu ai voie să vii cu niciun fel de adaos de alt produs. Mai mult, mergem în magazin şi cumpărăm brânză, dar oare avem garanţia că este de capră, oaie ori vacă?!”

Soluţia este asocierea?

Eugen Libotean, preşedintele Asociaţiei producătorilor de produse tradiţionale şi ecologice Maramureş, a precizat: „Dacă noi nu ne vom asocia şi nu vom învăţa că 30 trebuie să producă, unu să proceseze şi unu să vândă, nu vom face faţă. Asociaţia noastră este cea mai veche din România, în anul viitor împlinim 10 ani. Am crescut de la un an la altul şi aţi putut observa la Sărbătoarea Castanelor că gama sortimentală este foarte mare. A consuma legume şi fructe în stare proaspătă este bine, dar surplusul în procesăm, facem gemuri, dulceţuri, zacuscă… A produce este relativ uşor, dar e mai greu să vindem marfa. Multinaţionalele vând zacuscă la 4 lei. Noi venim cu un borcan de zacuscă tradiţională la 8 lei. Atunci magazinul spune că ei o au la jumătate preţ, dar dacă citeşti cu lupa ingredientele vezi pulpă de cartof 70%! Pe zacusca noastră scrie: ardei gras 30%, vinete 28%, morcovi 25%, ceapă şi cam atât!”

Noi reguli de etichetare

Viorica Ciocian de la Direcţia Agricolă a spus: „Este important ca fiecare primărie să organizeze acţiuni de promovare a produselor tradiţionale locale. Acolo unde există pieţe, acestea să fie dezvoltate, modernizate. Apoi, la nivelul pieţelor agroalimentare, ar trebui să se instituie obligaţia de a marca produsele după originea lor: produs românesc sau produs din import. În acest fel, consumatorii ar cunoaşte originea legumelor şi fructelor pe care le cumpără. De foarte multe ori cumpărăm un produs „românesc”, dar în realitate este din Polonia!”

Virgil Ţînţaş, directorul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Maramureş, a arătat: „Prin produs agroalimentar românesc se înţelege produsul obţinut pe teritoriul naţional, din materii prime de bază provenite în proporţie de 100% din fermele din România şi are inscripţionat pe etichetă drapelul României”.

La întâlnire au participat producători agricoli, dar şi elevi şi cadre didactice de la licee din Baia Mare şi Seini.