8 din 10 femei, ce locuiesc în zonele rurale ale României, nu au efectuat niciodată un control medical al sânilor. În lunile octombrie şi noiembrie, peste 1.000 de femei vor beneficia de examinări gratuite menite să depisteze cancerul de sân. Aflată deja la cea de-a patra ediţie, campania ”Nu am făcut destul”, derulată de Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), şi-a propus să ajungă anul acesta în alte cinci judeţe din ţară.

Cancerul de sân este o boală gravă, reprezentând una dintre principalele cauze de mortalitate în rândul femeilor din România şi din întreaga lume. Cancerul mamar ucide anual peste 9000 de românce. Tocmai din acest motiv, specialiştii trag un semnal de alarmă şi le îndeamnă pe femei să îşi facă lunar o autoexaminare a sânilor şi, cel puţin o dată pe an, să meargă la control la medicul specialist.

”Foarte multe femei se tem să meargă la un control de specialitate, iar acest lucru nu face decât să agraveze situaţia. Can­cerul de sân este o boală care se tratează cu succes în ziua de astăzi, însă este extrem de important să fie depistat în fază incipientă. 14% dintre femeile care au beneficiat anul trecut de controale gratuite prezentau suspiciuni de cancer de sân. Iar această cifră ar trebui să tragă un semnal de alarmă în rândurile autorităţilor competente. Ţara noastră are nevoie urgentă de implementarea unor programe de screening pentru depistarea cancerului de sân”, spune Cezar Irimia, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer.

Bine de ştiut!

• Cancerul de sân apare din ce în ce mai des la femeile tinere

• Apariţia unui nodul la sân nu este un semn de cancer, dar trebuie neapărat investigată

• Autoexaminarea regulată a sânilor trebuie să facă parte din rutina oricărei femei

• Multe femei depistate cu cancer de sân nu au avut niciun simptom

Recomandări importante în prevenţie:

• Autoexaminarea lunară a sânilor. Încă din adolescenţă, toate femeile ar trebui să-şi examineze lunar sânii, de preferat la o săptămână după apariţia ciclului menstrual.

• Autoexaminarea se face în faţa oglinzii. Lucrurile care ar trebui să le trimită pe femei imediat la medic sunt: noduli, denivelări, modificări de formă, culoare sau simetrie, plieri, mameloane întoarse înăuntru, secreţii.

• Controlul la medic. Vizita la medic pentru controlul sânilor trebuie efectuată o dată la trei ani până la vârsta de 40 de ani şi o dată pe an după vârsta de 40 de ani.

• Mamografia. Specialiştii spun că după vârsta de 40 de ani, orice femeie ar trebui să efectueze anual o mamografie şi să beneficieze de examinarea clinică a sânilor.