“Parfum” de borangic pe simezele Galeriei de Artă

Şi-a pus sufletul pe pânză şi a dat frâu liber imaginaţiei şi emoţiei. Aşa au rezultat noile lucrări ale Mihaelei Ganţa care au fost incluse în expoziţia sa aniversară intitulată metaforic, „Borangic”. Expoziţia este una de înaltă ţinută care atrage ochiul în mrejele artistice. Sunt portrete şi lucrări de natură statică, în culori pastelate, sau din contră în nuanţe violente şi diferite forme. Mihaela Ganţa a mărturisit că a gândit această expoziţie pentru prieteni, nu numai pentru cei actuali, ci şi pentru cei care îi vor admira lucrările şi vor dori să se alăture în rândul prieteniilor cu tablourile artistei.

„Această expoziţie este foarte adânc simţită. Îmi pun pe tarabă sufletul de fiecare dată când pictez şi mai ales când ies cu picturile în faţa privitorilor. Am emoţii de fiecare dată ca şi cum ar fi prima dată, dar cred că atunci când îţi foloseşti emoţiile în timp ce pictezi, poate ieşi ceva deosebit”, a spus artista plastică, Mihaela Ganţa. Despre pictura artistei a vorbit prof.dr. Eniko Botiş care a punctat că i-a urmărit de-a lungul timpului evoluţia şi a constatat de fiecare dată ceva aparte. „Această expoziţie gravitează în jurul titlului generic de Borangic şi este structurată pe două niveluri, respectiv portretul şi natura statică. În cazul acestor portrete, ea nu doar acoperă trupul, ci şi individualizează sufletul personajului. În toate aceste cazuri liniile şerpuite, spiralele, eflorescenţele coloristice propun o artă a libertăţii, dar şi a rigorii în acelaşi timp. La natura statică, provocarea cea mai mare a fost să găsească forme originale de exploatare a expresivităţii mijloacelor de expresie plastică. Astfel, a încercat diverse fonduri: pastelate, violente, texturări şi aplatizări diverse. Ce mi se pare extrem de interesant în cazul compoziţiei, aceste forme lansate antrenează ochiul către înalt”, a spus Eniko Botiş. Pe de altă parte, profesoara a făcut o analogie între borangic şi timp. Crede că expoziţia Mihaelei Ganţa vorbeşte puţin despre trecerea timpului, aducând inevitabil o notă de nostalgie. „Am avut curiozitatea să caut un cuvânt metaforic pentru borangic. Şi m-am gândit că s-ar putea să fie timpul. De ce? Pentru că unii dintre noi am vrea să gonim timpul, alţii am vrea să-l dăm uitării, însă pentru fiecare dintre noi persistă ceva din parfumul unei seri trecute şi oricine poate deveni puţin melancolic atunci când descoperă atmosfera unei epoci care ne aminteşte de casă, de copilărie, aşa cum e expoziţia Mihaelei”, a adăugat Eniko Botiş. În cadrul vernisajului a vorbit şi artistul plastic Nicolae Suciu. Acesta a amintit de parcursul artistic al Mihaelei Ganţa. „Am avut nenumărate ocazii să scriu despre Mihaela Ganţa, despre preocupările ei artistice, despre participările la numeroase conferinţe, simpozioane, tabere, expoziţiile sale din ţară şi din străinătate. Adunându-le toate laolaltă descoperim o activitate prodigioasă, în primul rând începută ca dascăl în Maramureşul Istoric, peregrinările pe care le-a avut înainte de ’89 prin ceea ce însemnau navetele, statornicia în Baia Mare, lucrând în ultima vreme la Clubul Elevilor, un lucru meritoriu, deoarece ne vin la şcoală tineri care au fost iniţiaţi de Domnia Sa şi care îi poartă un deosebit respect”, a precizat Nicolae Suciu. Mihaela Ganţa este absolventă a Institutului de Desen din cadrul Universităţii Naţionale de Artă «Nicolae Grigorescu» din Bucureşti, în 1979. De asemenea, a finalizat doctoratul la Timişoara în domeniul artelor.