Şcoala şi grădiniţa din Bogdan Vodă aşteaptă să fie reabilitate

Cele trei imobile care adăpostesc şcoala şi grădiniţa din comuna Bogdan Vodă vor intra în reabilitare completă. Investiţia, în valoare de aproape un milion de euro, se va face din fonduri nerambursabile pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL).

Cu toate că primăria a semnat contractul de finanţare de aproape un an de zile, lucrările încă nu au început. Totul se întâmplă din cauza etapelor complicate care trebuie urmate şi care necesită timp. Proiectul a ajuns în faza premergătoare licitaţiei publice. Anuţa Bizău, fostul director al şcolii şi actualul primar al comunei Bogdan Vodă, ne explică: „Am semnat contractul de finanţare pentru reabilitarea şcolii şi grădiniţei în luna decembrie a anului trecut, pe PNDL. Am crezut că în perioada de vacanţă vom reuşi să facem ceva, măcar să începem lucrările, însă din cauza paşilor care trebuie urmaţi, a birocraţiei, cu licitaţie, contestaţii, dar nu am reuşit. Acum sper să-i dăm drumul odată… Prin această investiţie, se vor face lucrări la grădiniţă, la şcoală, inclusiv împrejmuire, încălzire centrală, interioare şi exterioare. La una dintre ele, plafonul e afectat, nu ţinem cursuri sus la etaj, din cauză că plafonul este din lemn şi ne temem să nu se întâmple ceva, să cadă cumva peste copii… Proiectul este în valoare de 4 milioane lei. Aceşti bani vor acoperi în totalitate cheltuielile cu lucrările efective”.

Lucrările, licitate separat

Pentru a câştiga timp cu execuţia, primăria a gândit reabilitarea pe fiecare imo­bil în parte. În acest fel, lucrările vor putea fi realizate concomitent la toate cele trei clădiri. Necesitatea acestora este evidentă: „Acum am ajuns la procedurile premergătoare licitaţiei publice. A fost puţin mai mult de lucru deoarece, fiind 3 clădiri distincte, am considerat că este mai bine să scoatem lucrările la licitaţie separat, pe 3 loturi: grădiniţa, corpul A al şcolii, corpul B al şcolii, ca să nu dureze lucrările foarte mult. Depinde cine va câştiga licitaţia, că asta nu mai ţine de noi. Achiziţia publică se face pe SEAP, poate participa oricine, de oriunde. Dacă lucrările încep în acest an şcolar, nu va fi o problemă cu ţinerea cursurilor. În unul dintre corpuri se vor muta grupele de preşcolari şi vom începe cu grădiniţa. Dar lucrările ar putea merge în paralel cu cursurile, fără să afecteze orele. Însă lucrările trebuie făcute, în grădiniţă plouă, la fel şi într-una din celelalte clădiri. În ultima, care a fost acoperită, problema mare e cu plafonul de lemn, s-a fă­cut etaj peste şcoală, tavanul era din lemn, cum se făcea înainte”, ne mai spune Anuţa Bizău.