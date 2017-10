CSŞ 2 Baia Mare a promovat în Liga Elitelor

CSŞ 2 Baia Mare a cîştigat etapa preliminară a juniorilor Under 19 şi a promovat în Liga Elitelor, formaţia antrenată de Cristian China urmînd să facă parte din Seria Vest a celei mai importante competiţii de juniori din România. În ultima etapă a sezonului regulat, CSŞ 2 a învins acasă cu scorul de 3-2 pe FC Viitorul Mihai Georgescu Cluj-Napoca, profitînd şi de pasul greşit al liderului Gloria Junior Bistriţa, ce a cedat, 0-1, în derby-ul local cu LPS. Datorită acestor rezultate, CSŞ 2 şi Gloria Junior au făcut rocada în clasament, băimărenii ajungînd în Liga Elitelor. Prima etapă pentru CSŞ 2 Baia Mare în Liga Elitelor se va consuma la finalul săptămînii în curs, mîine, 14 octombrie, de la ora 12.00, urmînd să joace împotriva celor de la Ardealul Cluj-Napoca. Tot în ultima etapă, ACS FC Kiss 2015 a trecut în derby-ul băimărean de ACS Electrica cu scorul de 19-0. Mai departe, celelalte echipe vor juca în campionatul clasic al juniorilor Under 19. Campionatul Under 17 a adus ca şi cîştigătoare formaţia FC Viitorul Mihai Georgescu Cluj-Napoca, aceasta adjudecîndu-şi seria 15 cu maximum de puncte. În ultima etapă, doar ACS FC Kiss 2015 a obţinut victorie dintre echipele băimărene. Toate cele trei grupări din Baia Mare vor continua campionatul Under 17 în cel clasic.

Under 19, ultima etapă: CSŞ 2 Baia Mare – FC Viitorul Mihai Georgescu Cluj-Napoca 3-2; LPS Bistriţa – AFC Gloria Junior Bistriţa 1-0; ACS FC Kiss 2015 Baia Mare – ACS Electrica Baia Mare 19-0.

Under 17, ultima eta­pă: CSŞ 2 Baia Mare – FC Viitorul Mihai Georgescu Cluj-Napoca 0-9; LPS Bistriţa – AFC Gloria Junior Bistriţa 0-4; ACS FC Kiss 2015 Baia Mare – ACS Electrica Baia Mare 20-1.