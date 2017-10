Premii importante pentru corul de copii “Gaudium”

Înfiinţat în urmă cu doar un an, corul de copii şi tineri “Gaudium”, condus de părintele arhidiacon Adrian Dobreanu, a reuşit o primă performanţă. Corul din eparhia Maramureşului a câştigat locul 6 la un concurs organizat de Cantus Mundi România. Concursul a avut loc cu prilejul Zilei Internaţionale a Muzicii. Au fost înscrise 48 de coruri din ţară şi au fost premiate primele 10. Înregistrările video cu cele mai multe aprecieri au fost premiate cu o pianină şi o tabletă. Corul Gaudium a obţinut locul 6 cu piesa “A ruginit frunza din vii”, de I.D. Kiriac. Astfel, corul va putea beneficia la repetiţii de pianina şi tableta câştigate la competiţia muzicală. Din corul “Gaudium” fac parte elevi din cadrul Seminarului “Teologic Sfântul Iosif Mărturisitorul”, Colegiul Tehnic “George Bariţiu”, Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, Colegiul Naţional “Vasile Lucaciu” Şcolilor gimnaziale: “Lucian Bla­ga”, “Nichita Stănescu”, “Alexandru Ioan Cuza”, “Alexandru Ivasiuc”, “Vasile Alecsandri” şi “Nicolae Iorga”. Părintele arhidiacon Adrian Dobreanu spune că acest premiu înseamnă mult pentru corul pe care îl pregăteşte cu multă dăruire. “Ne bucurăm pentru faptul că am reuşit, în primul rând, să ne pregătim şi să ne înscriem la acest concurs. Pentru noi, pentru copii şi tineri a însemnat un lucru aparte fiindcă este primul concurs de acest gen, concurs în cadrul căruia am fost câştigători, alături de celelalte 9 coruri din întreaga ţară. A fost o experienţă deosebită”, a spus Adrian Dobreanu. Corul de copii şi tineri “Gaudium” a fost înfiinţat în toamna anului 2016, cu binecuvântarea Preasfinţitului Iustin, episcopul Maramureşului şi Sătmarului, la iniţiativa Sectorului Teologic-Educaţional din cadrul episcopiei şi în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Maramureş.