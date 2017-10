Un deseştean – în filmul „Tudor”

„Tudor” este un film istoric de colecţie, din anii ’60, în regia lui Lucian Bratu. Producţia redă secvenţe din Revoluţia de la 1821, condusă de Tudor Vladimirescu. În filmul „Tudor” au jucat actori de mare valoare: Emanoil Petruţ, Ion Besoiu, Amza Pellea, Ion Dichiseanu sau Lică Gheorghiu. Pe lista sutelor de militari din divizia Craiova, care au participat la acest film, alături de marii actori ai României, se află şi un fiu al satului Deseşti, Pop Gheorghe a Diacului.

Întâmplarea a făcut ca el să fie înrolat în armată în 1961, la Pleniţa, judeţul Dolj, în acelaşi timp cu filmările de pe plaiurile Olteniei. În armată, Pop Gheorghe a Diacului a avut gradul de fruntaş şi radiotelegrafist, lucrând pe două staţii de radio ER 105 şi ER 106. A participat la diferite aplicaţii în foarte multe unităţi din ţară, unde asigura legătura radio, transmiţând şi recepţionând ordinele date de comandanţi.

În luna aprilie 1962, consăteanul nostru a luat parte la un marş forţat de 80 de km de la Pleniţa până la Făcăi, într-o pădure de salcâm aproape de Craiova, unde militarii s-au aşezat cu corturile pentru mai mult timp. După câteva zile, au venit la ei în tabără actori pentru a selecţiona mai mulţi ostaşi care să ştie să călărească şi să mânuiască sabia, pentru a participa la filmarea unor secvenţe în filmul „Tudor”. Printre cei aleşi a fost şi Pop Gheorghe a Diacului, care, la 22 de ani, a devenit actor pentru trei luni. A avut rol de pandur şi turc. La rolul de pandur a participat cu marea masă de militari. La rolul de turc, a fost prins într-o ambuscadă de către panduri şi dus la mai marii comandanţi, care trebuiau să-i hotărască soarta, dacă să moară ori să trăiască. A stat umil, cerând iertare. În această situaţie, Tudor a spus: „Dragi oşteni, sunt dezamăgit că am pierdut mulţi oameni şi multă avere, dijmă otomanilor, dar azi mă bucur că am ajuns să văd şi turci legaţi în Ţara Românească.”

Acesta a fost rolul deseşteanului Pop Gheorghe a Diacului, participând la unul dintre primele filme istorice româneşti. A luat contact cu marii actori români şi a trăit o experienţă unică şi deosebită. „Deşi au trecut de atunci 55 de ani, îmi aduc aminte cu nostalgie că am avut norocul şi sansa să particip la un film istoric de mare valoare, care va dăinui peste timp, putând să-l vadă şi generaţiile care vin după noi. Îmi amintesc cu drag de legăturile de prietenie din această tabără, unde am stat din aprilie 1962 până la sfârşitul lunii august 1962, fiind repartizaţi câte patru militari în fiecare cort. În ziua de Paşte am mers după o canistră de apă pentru băut şi m-am întâlnit cu o bunicuţă care mi-a dat o felie de pască şi un ou roşu, cu care am venit la cort unde erau doi soldaţi moldoveni, Lucan Nicu şi Huşan Nicolae, un bănăţean, Heclev Carol şi eu din Maramureş. Acest ou l-am tăiat în patru bucăţi, la fel şi pâinea şi am fost foarte fericiţi că am mâncat pască şi ou sfinţit. Mă gândesc de multe ori la predicile pe care le spune extraordinar de frumos părintele Ioan Ardelean cu înmulţirea pâinilor şi a peştilor, care au ajuns la câteva mii de oameni. Cu bunătate în suflet putem trăi mai uşor şi să ne bucurăm mai mult de viaţă. Să nu o irosim fără rost pe acest pământ”, povesteşte Pop Gheorghe a Diacului.

Întreg satul a vizionat filmul „Tudor” şi l-a felicitat pe deseşteanul nostru. În perioada anilor de dinaintea revoluţiei, lumea era interesată să studieze cât mai mult şi să vadă cât mai multe filme istorice. Chiar şi în zona rurală, interesul pentru lumea filmului era foarte mare. Şi la noi în Deseşti, Căminul Cultural ţinea săptămânal locul unui cinematograf, unde tot satul venea şi se uita la filme. Deseşteanul Petrea din Hoteni era cel care organiza această activitate.

La apariţia filmului „Tudor”, în 1963, când Gheorghe a Diacului se întorsese din armată acasă, învăţătorul Gheorghe Buzuloiu şi soţia sa Finia Mara i-au anunţat pe copii la şcoală să vină la Căminul Cultural că va rula filmul „Tudor”, în care îl vor vedea şi pe Pop Gheorghe a Diacului. A venit atât de multă lume, încât n-a încăput în cămin, fiind necesar să fie reluat filmul şi în seara următoare, la insistenţa sătenilor.

Eu, care fac parte din tânăra generaţie, m-am bucurat când am aflat că un deseştean, un fiu al satului nostru a jucat într-un film, pe platouri de filmare. Pentru că nu am fost pe lume atunci şi nu am putut să-mi exprim admiraţia şi bucuria faţă de dumneavoastră, vă felicit acum, în numele generaţiei anilor 2000, domnule Gheorghe, din tot sufletul!

Măriuţa POP, studentă