Primarul Cătălin Cherecheş a învins din nou Festivalul Castanelor 2017, la un final de excepţie. Încep pregătirile pentru Castane 2018

Cea de-a XXV-a ediţie a Festivalului Castanelor a avut toate ingredientele unui eveniment de excepţie, un eveniment pe care băimărenii îl vor ţine minte multă vreme. Timp de două week-enduri s-au desfăşurat evenimente şi spectacole pentru toate vârstele şi toate gusturile. După ce în intervalul 6-8 octombrie, o parte dintre spectacole s-au desfăşurat în locaţia „consacrată” de pe Bulevardul Unirii, la finele săptămânii trecute distracţia s-a mutat în Piaţa Libertăţii.

„Am dorit să facem această separaţie şi să testăm într-un fel, în primul rând cum funcţionează Centrul istoric al municipiului atunci când este animat, atunci când sunt activităţi cu caracter comercial, cu caracter cultural, cu caracter artistic, nu doar în Piaţa Libertăţii ci şi în Piaţa Cetăţii, în Piaţa Păcii, Strada Crişan, Strada Po­dul Viilor, Strada Gheorghe Şincai, pentru a ve­dea şi a simula închiderea integrală a acestei zone sau cel puţin parţială, excepţie făcând riveranii. Putem să avem şi o sărbătoare impecabil organizată, nu aşa cum s-a întâmplat de 25 de ani pe Bulevardul Unirii, între mici, bere şi mizerie”, a spus Cătălin Cherecheş.

Decizia s-a dovedit a fi una foarte inspirată deoarece miile de băimăreni prezenţi în zonă în cele trei zile de sărbătoare s-au putut plimba în voie fără să fie nevoiţi să facă slalom printre maşini.

Peste 10.000 de tineri au „cucerit” oraşul

Cel de-al doilea week-end al Castanelor 2017 a început în forţă, pe Câmpul Tineretului, acolo unde peste 10.000 de tineri s-au adunat pentru a susţine candidatura oraşului Baia Mare la titlul de Capitală a Tineretului în 2018.

„Pentru noi, pentru Baia Mare, voi, tinerii, sunteţi cei importanţi şi Baia Mare trebuie să dea un exemplu pentru ca România să fie o ţară a tinerilor. De aici vreau, de pe Câmpia Tineretului, noi toţi, să dăm tonul în România şi să întoarcem faţa unora spre tineri. Să le arătăm că cel mai important lucru este să facă ceva pentru tineret. Astăzi, noi ne dorim să fim Capitala Tineretului în România în 2018, dar ne dorim să fim de acum încolo pentru totdeauna un oraş al tinerilor”, a spus Cătălin Cherecheş.

Distracţia a fost cuvântul de ordine al zilei pentru că tinerii s-au prins împreună cu primarul lor într-o horă spontană, demnă de Cartea recordurilor.

Show incendiar cu cei mai în vogă artişti

Ziua de vineri a continuat cu o serie de concerte desfăşurate pe scena amenajată în Piaţa Libertăţii. Distracţia a început cu îndrăgitul interpret Daniel Iordăchioae care a cântat cu băimărenii şlagărele ce l-au consacrat. Au urmat trupele locale Dirty Shirt şi Ansamblul Naţional Transilvania, o combinaţie pe cât de inedită, pe atât de reuşită şi care a fost aplaudată minute în şir de public. Seara a continuat în aceeaşi notă de excepţie. Pe scenă au făcut un show de zile mari Elena Gheorghe, Hara, Adda, Vunk şi BUG Mafia care au electrizat spectatorii prezenţi în Piaţa Libertăţii.

Artificii spectaculoase, interpreţi şi trupe consacrate

Ziua de sâmbătă a fost dedicată distracţiei celor mici pentru care a fost amenajat în Piaţa Păcii un parc de distracţii. Atmosfera a fost întreţinută de Ella Bella, un personaj foarte îndrăgit de copii.

Lidia Bubble, Vescan, Andreea Bănică, Zdob şi Zdub au electrizat atmosfera din Centrul istoric al oraşului. Show-ul de sâmbătă seara a cuprins şi un spectaculos foc de artificii. Luminile care au brăzdat cerul timp de aproximativ 20 de minute au creat amintiri de neuitat pentru băimărenii prezenţi. Seara de sâmbătă s-a încheiat târziu în noapte pentru că scena a fost preluată de DJ care au mixat muzică până aproape în zori.

Muzica anilor ‘80 – ‘90, savurată de băimăreni

Ziua de duminică a fost dedicată muzicii anilor ‘80 – ‘90. Cătălin Crişan, Mircea Baniciu şi Alexandru Jula i-au încântat pe spectatorii prezenţi în număr foarte mare în Piaţa Cetăţii. Aceştia au cântat alături de idolii lor. Spectacolele au continuat cu Puya şi La Familia, Nicoleta Nucă, Direcţia 5, dar probabil cea mai aşteptată vedetă a fost Thomas Anders & Modern Talking Band.

În loc de concluzii

„Castane 2017” a fost o ediţie jubiliară aniversară, dar şi o ediţie a premierelor. A ţinut timp de două săptămâni şi a avut două locaţii de desfăşurare. În ciuda cârcotaşilor care mi­zau pe un eşec, bilanţul evenimentului din acest an se scrie la superlativ. Băimărenii au avut parte de evenimente pentru toate vârstele şi pe toate gusturile, au avut parte de o organizare impecabilă şi mult mai civilizată decât în anii precedenţi. „În ciuda piedicilor care ni s-au pus la tot pasul, am reuşit în acest an să organizăm o ediţie de excepţie a Festivalului Castanelor. Am pus punct ediţiei din acest an, dar începem deja pregătirile pentru anul viitor. Nu desfiinţăm Festivalul Castanelor, ci îl ducem la un alt nivel, cu evenimente mai spectaculoase, muzică mai bună şi interpreţi mai mulţi, pentru ca fiecare băimărean să asculte ceea ce îi place”, a concluzionat primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş.