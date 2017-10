În Baia Mare, o fetiţă şi o adolescentă au fost accidentate pe o trecere pentru pietoni

Luni seara, la ora 18.50, poliţiştii rutieri au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe strada Grănicerilor, din Baia Mare, s-a produs un accident de circulaţie. Verificările efectuate au relevat că, o fetiţă, de 4 ani, şi o adolescentă, de 14 ani, care traversau strada pe trecerea pentru pietoni marcată şi semnalizată corespunzător au fost surprinse şi accidentate de un autobuz. Fetiţa, de 4 ani, se deplasa pe bicicletă fiind împinsă de cea mai mare. Cele două victime au fost transportate la spital, unde au rămas internate sub supraveghere medicală.

Şoferul autobuzului, un bărbat, de 36 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest şi s-a constatat că nu se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.

Poliţiştii au întocmit dosar penal şi continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.