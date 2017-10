Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Baia Mare a avut loc întrunirea preoţilor militari din MAI

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi „Pintea Viteazul” Maramureş a fost gazda, în Baia Mare şi alte localităţi, a întrunirii anuale metodice şi de specialitate a preoţilor militari din MAI. Au fost prezenţi 17 preoţi militari din toată ţara.

Tema întrunirii a fost consacrată Anului Comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, precum şi Marii Uniri din 1918, de la a cărei înfăptuire se va împlini la anul un secol, aflăm de la organizatorul acţiunii, Pr. Dr. Daniel Achim, preot militar la Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Maramureş.

Marţi, 17 octombrie 2017, a fost săvârşită Sfânta Liturghie, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, şi a fost oficiată Slujba de Te-Deum, după care s-a intrat în tematica propriu-zisă a întâlnirii, care s-a desfăşurat în Sala „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din cadrul catedralei.

În deschidere, s-a adresat preoţilor şi invitaţilor Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, care a vorbit despre Ortodoxie şi Justinian Patriarhul ca apărător al ei, despre rolul Ortodoxiei în Europa contemporană, dar şi despre apărătorii Ortodoxiei în timpul comunismului, despre cinstirea eroilor unificatori ai Marii Uniri din 1918.

„Ne bucurăm să găzduim această reuniune consacrată accentuării şi aducerii la lumină şi cunoaşterii vremurilor pe care le-am trecut prin evocarea personalităţilor bisericeşti, culturale, militare care au suferit în această perioadă şi care au mărturisit credinţa noastră străbună ortodoxă şi cultura noastră creştină românească, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Cultura noastră are pecete creştină. Noi ne păstrăm valorile creştine şi nu mai dorim ateism, ceea ce vrea acum Europa. Noi am trecut, am traversat 45 de ani de mari erori şi de Pustiu al Egiptului, de ateism, care s-a încercat să ne fie impus. Comunismul a fost incompatibil cu creştinismul românesc, de aceea, noi, românii, nu ne-am ateizat.”

Preasfinţitul Părinte Episcop s-a referit apoi la Biserica din regimul trecut şi în prezent, la rolul Patriarhului Justinian, în acest An Comemorativ care îi este consacrat:

„Este o bucurie că s-a reînnodat firul istoriei. Biserica a fost în toată istoria ei prezentă în viaţa poporului român. S-a reintrat în normalitatea care a existat până în 1948. Biserica n-a dorit să plece din instituţii, nici din armată, nici din şcoală, nici din penitenciar, nici din spital. Ea a fost, propriu-zis, alungată din societate şi închisă în interiorul locaşului de cult. Patriarhul Justinian a reuşit să ţină bisericile deschise. 9.000 de preoţi au fost la altarele din România. N-am avut voie să ne facem simţită prezenţa în instituţii. Biserica este acum prezentă în armată, în MAI, la jandarmi, în penitenciar, în teatrele de operaţii, este prezentă în spital, este prezentă în şcoală, este prezentă acolo unde este nevoie de Dumnezeu şi de speranţă. Biserica este acolo unde a fost întotdeauna şi rămâne acolo. Ne bucurăm că am reînnodat firul istoriei şi ne bucurăm că sunteţi acum aici”, a spus chiriarhul locului.

Apoi a adresat un cuvânt de salut prefectul Vasile Moldovan.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oferit, în semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru implicarea în organizarea „Întrunirii metodice şi de specialitate a preoţilor militari din Ministerul Afacerilor Interne”, Diplome de Vrednicie Părintelui Felix Radu, şeful Secţiei Asistenţă Religioasă din cadrul M.A.I., Sublocotenent Cristian Cupşan, Lt. Col. Florin Cătuna, Plt. Adj. Şef Vasile Aurel Bele, Plt. Adj. Şef (rz) Adrian Birtoc şi Ing. Doru Dăncuş, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş.

Câteva conferinţe interesante au fost susţinute de-a lungul celor două zile, în care s-a vorbit despre „Apărători ai ortodoxiei în timpul comunismului: Părintele Nicolae Steinhardt” (Conf. Univ. Dr. Florian Roatiş); „Centenarul 1918. Pe urmele maramureşenilor întregitori de ţară” (Prof. Dr. Teodor Ardelean); „Viaţa şi activitatea Patriarhului Justinian” (Preotul Militar Ovidiu Iacob); „Apărători ai dreptei credinţe în temniţele comuniste” (Preot Militar Laurenţiu Niculescu).

Au fost vizitate Mănăstirea Rohia, Mănăstirea Săpânţa Peri, Cimitirul Vesel, Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei din Sighetu Marmaţiei, Inspectoratul Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei şi Mănăstirea Bârsana.