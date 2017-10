Într-o singură zi, peste 150 de amenzi în valoare de 22.000 lei

În cadrul activităţilor desfăşurate, miercuri, au fost aplicate peste 150 de sancţiuni contravenţionale, toate pentru nereguli privind circulaţia pe drumurile publice.

• Între orele 07-20, poliţiştii Biroului Rutier Baia Mare au efectuat controale în trafic menite să prevină producerea de accidente rutiere cauzate de neacordarea priorităţii de trecere pietonilor. În cadrul acţiunilor desfăşurate, poliţiştii rutieri au depistat mai mulţi conducători auto care au încălcat normele legale privind circulaţia pe drumurile publice dar şi pietoni care şi-au pus viaţa în pericol traversând prin locuri nepermise. Astfel, la Baia Mare au fost aplicate 110 sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 22.000 de lei. De asemenea, poliţiştii băimăreni au reţinut două permise de conducere şi au retras două certificate de înmatriculare.

• Poliţiştii din Ocna Şugatag împreună cu specialişti din cadrul Registrului Auto Român, au organizat o acţiune pe raza localităţii Fereşti, ce a avut ca scop depistarea şoferilor care circulă pe drumurile publice cu autoturisme care nu corespund din punct de vedere tehnic. Au fost verificate 35 de autovehicule şi pentru neregulile constatate au fost aplicate 41 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 13.000 lei. Ca măsură complementară au fost retrase 10 certificate de înmatriculare.

• Poliţiştii rutieri din Baia Sprie au acţionat pentru combaterea vitezei excesive şi a traversărilor neregulamentare. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 15 sancţiuni contravenţionale. Valoarea amenzilor aplicate a fost de aproximativ 4.500 lei, iar complementar a fost luată măsura reţinerii a două permise de conducere.

Dosare penale pentru vătămare corporală din culpă

În Şomcuta Mare…

Miercuri seara, la ora 20.20, poliţiştii din Şomcuta Mare au fost sesizaţi că, pe DN 1C s-a produs un accident de circulaţie, soldat cu vătămarea corporală a unei persoane.

La faţa locului s-a constatat că, un bărbat, de 52 de ani, din Boiu Mare, care conducea un autoturism pe direcţia Dej – Baia Mare, a surprins şi accidentat un pieton, care a traversat drumul fără să se asigure. În urma impactului, pietonul, în vârstă de 32 de ani, din judeţul Satu Mare, a fost rănit şi transportat la Spitalul Judeţean, unde a rămas internat sub supraveghere medicală.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest şi s-a constatat că nu se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.

Poliţiştii au întocmit dosar penal şi continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

… şi în Baia Mare

Şi poliţiştii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un eveniment rutier soldat cu rănirea uşoară a unui motociclist.

În urma verificărilor s-a constatat că, o băimăreancă, de 34 de ani, care a condus un autoturism în Satu Nou de Jos, dinspre Baia Mare spre Cătălina, a efectuat virajul la stânga, fără să se asigure suficient şi a intrat în coliziune cu o motocicletă. Motociclistul, în vârstă de 62 de ani, din Remetea Chioarului, a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Nu a necesitat internarea.

Ambii conducători de vehicule au fost testaţi cu aparatul etilotest şi s-a constatat că nu se aflau sub influenţa alcoolului.

Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.