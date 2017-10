Senatorii au aprobat ordonanţa: Angajaţii din instituţiile publice pot primi vouchere de vacanţă în valoare de 1.450 lei

Luni, Senatul a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea OUG 46/2017 referitoare la voucherele de vacanţă în forma adoptată de Guvern, astfel că autorităţile publice locale şi centrale vor acorda angajaţilor din sistemul public central sau local, pentru perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018, o singură indemnizaţie sub formă de vouchere de vacanţă în valoare de 1.450 lei.

Conform OUG 46/ 2017, instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, precum şi operatorii economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, „acordă, în limita sumelor prevăzute în bugetul alocat cu această destinaţie, în perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018, o singură indemnizaţie de vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat. În limita resurselor bugetare, angajatorul stabileşte (…) când acordă voucherele de vacanţă, de comun acord cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii salariaţilor, după caz”.

Voucherele de vacanţă emise pe suport electronic pot fi utilizate doar pentru achiziţionarea de servicii turistice în unităţile afiliate, fiind considerată contravenţie dacă voucherul este acceptat de la alte persoane decât titularul.

Actul normativ prevede că sunt interzise comercializarea voucherelor, fapta de a da rest în bani la voucherul de vacanţă, diminuarea valorii nominale a acestora şi vânzarea de către agenţiile de turism la un preţ mai mare a aceluiaşi pachet de servicii achiziţionat cu vouchere de vacanţă, faţă de cel achitat cu alte mijloace de plată.

Proiectul de lege a fost adoptat de plenul Senatului, în calitate de primă Cameră sesizată, dar va intra în dezbaterea Camerei Deputaţilor, care are rol decizional.