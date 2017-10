Cartea teologică • MISSIO ISRAELIS

• O lectură misionară a Vechiului Testament în viziunea lui Cosmin Lauran •

Am primit o carte despre care nu poţi scrie adecvat dacă nu ai o pregătire teologică. Nu îmi permit afirmaţii care nu au acoperirea argumentului. Autorul cărţii, profesorul Cosmin Lauran, îl ştiam cu veritabile preocupări muzicale, un sensibil preţuitor al poeziei. Ne-a apropiat bucuria poeziei lui Nichita Stănescu eu preţuind şi genul de muzică (folk) în care Cosmin s-a afirmat. Cît despre pregătirea lui teologică ştiam puţine lucruri. Iată, ţin sub privire o carte care dă personalităţii lui Cosmin Lauran o percepţie aparte. Este vorba despre „MISSIO ISRAELIS – o lectură misionară a Vechiului Testament” (Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2017) tipărită cu binecuvîntarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscop de Alba Iulia. Cartea este trimisă în lume cu două prefeţe lămuritoare. Una semnată de Pr. prof. univ. dr. Valer Bel iar cealaltă aparţine pr. Ioan Chirilă. Pentru a vă convinge de sobrietatea acestei lucrări voi face apel la aprecierile celor pricepuţi în acest domeniu care au fost alături de autor. În prefaţa misiologului dr. Valer Bel ne anunţă că „lucrarea domnului Cosmin Lauran – Missio Israelis. O lectură misionară a Vechiului Testament, reprezintă teza de doctorat în Teologie, susţinută la disciplina Misiologie ortodoxă, la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca în anul 2016. Tema lucrării este axată pe hermeneutica misionară a Revelaţiei Vechiului Testament. Este o lucrare actuală şi originală deoarece autorul a ales o cale mai puţin cercetată argumentînd că Revelaţia Vechiului Testament are o dimensiune misionară evidentă, despre care nu s-a scris în Teologia ortodoxă românească decît analitic-secvenţial în lucrări de teologie biblică a Vechiului Testament” (dr. Valer Bel).

Lucrarea lui Cosmin Lauran vine să umple un gol. Lipsea o lucrare sistematică de amploare, cum este cea despre care scriem, care să trateze dimensiunea misionară a Vechiului Testament fiind o preocupare recentă şi în teologia academică internaţională. Am desprins cîteva coordonate ale lucrării pe care se sprijină construcţia abordării. Ni se explică misiunea ca interogaţie, o interpretare misionară a Sfintei Scripturi autorul ajungînd la un rezultat neaşteptat privind înţelegerea sensului Revelaţiei Vechiului Testament. Într-un alt capitol, Creaţia ca misiune, face o atentă analiză a conceptului missio Dei, concept care s-a impus doar în a doua jumătate a secolului trecut. Conceptul missio Dei susţine că „Dumnezeu este misionar în însăşi existenţa Sa supraistorică. El este continuu în căutarea omului. Miracolul creaţiei este lucrarea supremă în istoria omenirii fiind iluminată şi de trimişii Săi”. Omul este aşezat de Dumnezeu în marea lucrare a Creaţiei Sale avînd el însuşi misiunea creatoare: una spirituală şi alta culturală. Autorul ne desluşeşte ce s-a întîmplat după căderea omului în păcat. S-au iscat crizele. De la libertate la identitate dar şi criza unităţii. Dumnezeu în marea lui bunătate pentru lume a iniţiat mîntuirea. Ni se arată două aspecte principale ale Revelaţiei Vechiului Testament: Legămîntul lui Dumnezeu cu Avraam dar şi exigenţele misionarului. Partea esenţială a cărţii este evidenţiată de dr. Valer Bel în capitolul „Misiunea ca atracţie. Israel poporul lui Dumnezeu”: „ca fiind misiunea aleasă de a fi lumină pentru neamuri, de a atrage privirea „neamurilor spre unicul Dumnezeu viu şi adecvat în scopul întoarcerii acestora la Creatorul lor”. Se apreciază de întîiul prefaţator că autorul a realizat în urma unei cercetări temeinice „o lucrare teologică interdisciplinară”. Mi-a atras atenţia şi prefaţa biblistului, pr. Ioan Chirilă, care vorbeşte despre o carte-argument pentru lectura misionară a Sfintei Scripturi. După ce descoperă abordări asumate de autor, multe dintre ele curajoase şi inedite apreciază că „lucrarea dr. Cosmin Lauran este o primă hermeneutică misionară a Vechiului Testament în spaţiul românesc. Laudă lui”.

Un argument că acest volum este o lucrare riguros întemeiată o dovedeşte şi bibliografia abundentă, adecvat aleasă, românească şi străină, care a sprijinit alcătuirea tomului (450 de pagini). Capitolele enumerate mai sus au subcapitole cu titluri inteligente care stîrnesc lectură. Apoi, este meditaţia asupra acestei teme cardinale – lectura misionară a Vechiului Testament – cu foloase de spiritualitate creştină întemeietoare. Aduc în atenţie cîteva idei care fac parte din capitolul: Creaţia ca misiune. Astfel autorul ne propune să medităm asupra imperativului divin, asupra tentaţiei luciferice: „Dumnezeu creează şi poate să creeze din nimic în timp ce creativitatea omului se rezumă la a da formă acestei creaţii date”. Despre punerea numelui afirmă că este un act creator, de fapt primul act creator al omului după aducerea sa la existenţă. Un gînd despre rostul omului pe pămîntul lui Dumnezeu: „Misiunea noastră nu este doar pentru lumea de acum, pentru mediul apropiat sau îndepărtat fizic, ci şi pentru lumea care va fi după ce nu vom mai fi noi”. Mi-a plăcut să aflu că îngerii au şi ei vocaţie misionară tocmai pentru că Dumnezeu nu-l lasă singur pe om în misiunea sa. Cartea este un rezervor de idei cu reflexe bine strunite ale gîndirii şi înspre literatură şi filosofie. După cum spunea şi autorul lucrarea este o mărturie despre un travaliu care s-a întins pe durata a şase ani de meditaţie, de minuţioase căutări în alte cărţi mai ales că avem în faţă o temă mai puţin cercetată, pe alocuri inedită. O carte de teologie crede Cosmin Lauran se alcătuieşte cu calm şi jertfă. Deoarece „a vorbi despre Dumnezeu nu poate fi niciodată un demers precipitat, superficial, o notă de subsol la viaţa pe care o trăieşti”. Trecînd din registrul metaforei în cel al rigorii cartea stă temeinic pe note de subsol abundente care denotă că au fost parcurse, pentru documentare, mii de pagini. Cartea poate fi citită şi în cheia operei deschise, deşi are sobrietatea teologică, deoarece fiecare cititor poate interpreta în felul lui ideile care au fost puse în ecuaţia valorii. Dar Cosmin Lauran a avut mentori de excepţie care l-au învăţat să gîndească teologia liber, fără închistare, fără rigiditate.

Da, orice carte este o poveste despre oameni. Numai că o carte de teologie pe care ne-a dăruit-o Cosmin Lauran spune povestea lumii care a fost creată de Dumnezeu. Iar misiunea autorului a fost împlinită făcînd parte din povestea lumii Lui. O carte misionară şi de mare învăţătură teologică. Prevăd un loc printre rafturile de sus ale genului. Domnule doctor, fie-ţi lăudată împlinirea!