Cartea ”Trollywood”, lansată în Baia Mare

Lorena Lupu îşi lansează în Baia Mare cartea ”Trollywood”. Evenimentul de lansare va avea loc în 22 octombrie, începând cu ora 20 la LOG OUT, str. Vasile Lucaciu nr 1. Baia Mare face parte dintre cele 16 oraşe care au fost alese pentru acest turneu de lansare. Alături de autoare va fi prezent şi editorul Hyperliteratura, Andrei Ruse, cel care a publicat cartea. Proiectul editorial „Trollywood” adună cele mai dezbătute şi incitante texte de proză scurtă publicate de-a lungul timpului pe blogul actriţei şi scriitoarei Lorena Lupu – blog care împlineşte în septembrie rotunda vârstă de zece ani. „Lorena reuşeşte să surprindă prostia şi ipocrizia umană în formele ei pure şi să te facă, dincolo de porţiile sănătoase de râs, să empatizezi cu subiecte şi persoane despre care nici nu ai fi crezut c-o să-ţi pese”. Lorena Lupu s-a născut în Sfântu Gheorghe. A absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”, Secţia Actorie, în clasa lui Florin Zamfirescu. În 2006, debutează atât în teatru, cu rolul principal din „Război cu Troia nu se face”, de Jean Giraudoux (Teatrul Mic, Bucureşti), cât şi în literatură, cu romanul autoficţional „Rondo Capriccioso”, care, la vremea respectivă, se bucură de recenzii pozitive atât în presă, cât şi în blogosferă. Debutează ca dramaturg în 2011, contribuind cu texte pentru spectacolul „Requiem. Nu ştii nimic despre mine”, al coregrafului Răzvan Mazilu. Recidivează în 2013, cu „Povestiri din Miserupia”, piesă cu care e selectată în festivaluri din Sibiu, Târgovişte sau Sfântu Gheorghe, şi cu care bate ţara în lung şi mai ales în lat. Este, de asemenea, co-autor al spectacolului „Vorbeşte cu mine”, de Ion Ardeal-Ieremia, pentru Teatrul Naţional din Timişoara, în 2016. Joacă în filmele „Return of the Living Dead 4”, „Je vous trouve tres beau, Diaz” şi în serialele „Las Fierbinţi” şi „Lecţii de viaţă”. Obţine Premiul de Interpretare „Timică” la Gala Tânărului Actor, ediţia 2008, împreună cu actorul Dorin-Eugen Ionescu, pentru spectacolul „Apa de Havel”, după Matei Vişniec. În 2011, ia Premiul I la categoria „Experiment” a Galei Superscrieri, organizată de Fundaţia FFFF. Separat, are şi o carieră intensă ca jurnalist. Din 2014 însă abandonează presa şi se „retrage” pe blogul ei, „Trollywood”, devenind în scurt timp una dintre cele mai citite şi controversate bloggeriţe din ţară.