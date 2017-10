Negocieri pentru desemnarea noului vicepreşedinte al CJ

Preşedintele PSD Maramureş, Gabriel Zetea, a declarat că în această săptămână vor avea loc consultări instituţionale cu partidele politice care fac parte din Consiliul Judeţean, pentru a stabili un nou vicepreşedinte în locul lui Lucian Morar. Acesta a demisionat, în urmă cu circa două luni, pentru a se reîntoarce în funcţia de primar al oraşului Ulmeni.

Majoritatea creată în plenul CJ „s-a perturbat” odată cu plecarea lui Lucian Morar şi, în consecinţă, trebuie de­semnat un nou vicepreşedinte în perioada imediat următoare. Gabriel Zetea a precizat: ”Începând cu anul 2016, după alegerile locale, la nivelul Consiliului Judeţean Maramureş s-a creat o majoritate care a dat o anumită coerenţă administrativă actului de guvernare propus de PSD. În urmă cu mai bine de un an de zile, majoritatea partidelor care au reprezentanţi în CJ, respectiv UDMR, PSRO, PNŢCD, UNPR, PER, PMP, au semnat protocoale de colaborare cu PSD. Acest lucru a asigurat, în tot acest timp, liniştea administrativă şi votul necesar, atât pentru proiectele aflate în derulare, cât şi pentru proiectele pe care administraţia judeţeană doreşte să le implementeze în viiorul apropiat. Această majoritate a funcţionat fără sincope până acum şi pentru acest fapt doresc să mulţumesc tuturor partidelor din Consiliul Judeţean care au achiesat la propunerile PSD. Majoritatea a fost oarecum perturbată după alegerile care au avut loc la Ulmeni, în luna iunie 2017, în urma cărora fostul vicepreşedinte, Lucian Morar, a optat pentru funcţia de primar al oraşului. Tocmai din acest motiv, la şedinţa ordinară de marţi, 31 octombrie 2017, un proiect de hotărâre pe ordinea de zi va fi alegerea viitorului vicepreşedinte al Consiliului Judeţean”.

Reprezentanţii PNL Maramureş, ca şi excluşi de la consultări!

Liderul filialei judeţene a social-democraţilor a mai arătat că a avut consultări informale cu toate partidele politice care constituie actualul Consiliu Judeţean, însă PNL iese din ecuaţie, urmând ca, în aceste zile, să aibă loc consultările instituţionale: ”Dorim să găsim cea mai bună soluţie pentru a îl înlocui pe Lucian Morar în executivul CJ Maramureş, motiv pentru care vom discuta cu UDMR, care face parte din grupul politic PSD-UDMR, cu PER, cu partidele care au reprezentat Coaliţia pentru Baia Mare, respectiv PNŢCD, UNPR, PSRO, dar şi cu reprezentanţii PMP. În ceea ce priveşte PNL, am avut cu ei discuţii informale, însă aici există trei tabere: vechii liberali, vechii democrat-liberali şi actuala conducere reprezentată de preşedintele Ionel Bogdan, care este contestat atât din interiorul partidului, cât şi din exterior. De-a lungul anilor am subliniat, în repetate rânduri, că mi-aş dori să am în PNL un partener în Maramureş, însă cu vechea conducere nu am reuşit să ajung la un consens, având o meteahnă veche de a face politică, ce nu este în asentimentul PSD. Am sperat că lucrurile se vor schimba odată cu noua conducere, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Consiliul Judeţean şi Maramureşul au nevoie de coerenţă, ceea ce PNL nu ne poate oferi. Ei au luptele lor interne, fapt pentru care, în prezent, nu putem dezbate împreună proiectele judeţului”, a conchis preşedintele PSD Maramureş, Gabriel Zetea. Cât despre potenţialii candidaţi, Zetea a menţinut secretul. Un lucru este însă cert: viitorul vicepreşedinte de CJ nu va proveni din rândurile PSD.