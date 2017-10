În Boiu Mare – Localnicii afectaţi de furtună şi-au refăcut casele pe cheltuiala proprie

Comuna Boiu Mare, afectată grav de furtuna abătută asupra ei la mijlocul lunii septembrie, aşteaptă încă ajutoarele pentru populaţie de la Guvern. Deşi acestea ar fi trebuit să sosească de urgenţă, se pare că nici la o lună de zile de la eveniment nu sunt semne că ar veni. Oamenii afectaţi de vijelie nu au mai aşteptat după aceste ajutoare şi şi-au refăcut casele pe cheltuiala lor.

Astfel, de cum intri în Boiu Mare, poţi vedea tot la a doua casă, acoperişuri noi. Din păcate, mai poţi observa, ici, colo, şi case care încă nu au acoperiş. Cuantificate în bani, pagubele înregistrate pe raza comunei sunt uriaşe, conform estimărilor din rapoartele transmise către autorităţile judeţene şi centrale: „La nivel de comună s-a făcut un raport de sinteză către ISU Maramureş, în care apar toate detaliile. Noi, la nivel de primărie am organizat câteva echipe, care s-au deplasat la faţa locului, la fiecare gospodărie afectată, am făcut poze şi am centralizat toate datele referitoare la pagube. Ne situăm undeva la o valoare de 2,5 milioane de lei la populaţie, dar care este estimativă. În această sumă nu s-au mai luat în considerare şi tavanele căzute în câte o gospodărie, sau alte distrugeri, doar acoperişurile şi ceea ce s-a văzut în mare. Dar pagubele sunt mult mai mari de atât, mai ales că în sumele estimate nu intră manoperele pentru refacerea acoperişurilor. Aici intră numai valoarea materialului. De asemenea, la suma respectivă se mai adaugă pomii care au fost scoşi din rădăcini, sau rupţi în livezile oamenilor. Sunt circa 12.000 de pruni, 500 de nuci şi meri. Aici pagubele evaluate, împreună cu Direcţia Agricolă, se ridică la aproximativ 600.000 de lei. La nivel de instituţii publice am avut un cămin dezvelit, primăria a fost afectată, precum şi dispensarul medical. Pentru acestea am primit de la Guvern ca sprijin pentru remedierea stricăciunilor suma de 75.000 de lei! Banii sunt total insuficienţi, dar ce poţi să faci?! Încercăm să acoperim căminul de la Frâncenii Boiului, am acoperit dispensarul şi aici la primărie, plus căminul cultural de la Boiu Mare şi grădiniţa. Însă banii primiţi nu ajung pentru acoperirea tuturor pagubelor, categoric! Nici din bugetul local nu avem de unde să completăm!”, a spus viceprimarul comunei, Nicolae Prodan.

Legislaţia, greu de pus în aplicare în cazul calamităţilor naturale

Termenele prevăzute de lege pentru eventuala despăgubire a populaţiei afectate, în cazul producerii unor fenomene naturale cu impact grav asupra comunităţilor sunt destul de scurte. A recunoscut-o şi prefectul judeţului zilele trecute, la o întâlnire cu secretarii primăriilor. Dar chiar şi aşa, cu ele respectate, există şanse mari ca despăgubirea populaţiei să nu mai aibă loc: „Legislaţie este, doar că trebuia să se comunice în termen de 24 de ore raportul de către prefect. Noi am transmis raportul în timp util. În 17 septembrie a avut loc evenimentul, în data de 18, prin dispoziţia primarului s-a constituit comisia de evaluare, iar în termenul prevăzut de 10 zile am îna­intat rapoartele cu pagubele produse, conform cu legea. Din fondul de rezervă al Guvernului se pot aloca ajutoare. Dar nu se alocă sume de bani, ci direct materiale. Există o listă cu materiale, hrană, şi tot ce este necesar în caz de dezastre naturale. Normele, procedurile, ni le-au trimis. Din totalul de 700 de gospodării, 377 de case au fost afectate în comuna noastră, plus anexele gospodăreşti. Cel mai afectat a fost Boiu Mare şi Frâncenii Boiului. În cea din urmă, din 48 de gospodării, 45 au fost afectate de calamităţi şi doar 3 case au rămas neatinse, însă şi acolo a mai fost câte un prun doborât de vânt. Case descoperite mai sunt câteva, că nu toţi au avut banii necesari pentru reparaţii. Şi costul materialelor de construcţii a fost foarte ridicat, imediat după furtună. Comercianţii din acest domeniu au speculat situaţia şi au crescut brusc preţurile. Toată lumea şi-a făcut reparaţiile pe cheltuiala proprie. Însă e complicat să spun ce se va întâmpla dacă vin ajutoarele de la Guvern, într-un final, şi acestea sunt tot materiale de construcţie pe care oamenii le-au cumpărat deja. Dar şi materialele de construcţie trebuiau trimise deja de Guvern. Deci, nu ştiu dacă mai este vreo şansă să le mai trimită acum. Din fondul acesta de urgenţă trebuia să se trimită urgent ajutoarele astea pentru populaţie, dar văd că nu s-a întâmplat aşa. Oamenii au avut nevoie de ele imediat după eveniment, nu la o lună sau mai târziu, că doar nu pot să stea sătenii fără acoperiş la casă până în iarnă! Foarte mulţi oameni şi-au făcut credite la bănci ca să îşi poată înveli casa. Cheltuiala a fost şi de 18 – 20 mii de lei pentru unii”- a spus Arghil Ciurte, secretarul primăriei Boiu Mare:

„Nouă ne-a luat vântul acoperişul de la casă şi de la şură. Imediat după furtună am căutat un meşter şi am avut mare noroc să-l găsim, că toată lumea era disperată atunci. Refacerea acoperişurilor ne-a costat foarte mult, aproximativ 30.000 de lei! Din aceşti bani, doar manopera a fost de circa 7.000 de lei. De primit nu am primit niciun ajutor de la nimeni, nici de la Guvern, nici de la primărie. Toate cheltuielile le-am suportat din buzunarul propriu. Dacă vom primi materiale de construcţie acum, nu ne mai ajută cu nimic, că noi deja le-am cumpărat şi sunt folosite. Ce să facem astăzi cu ele? Poate să mai aşteptăm o altă furtună! Apă şi curent avem acum, dar a durat peste o săptămână până ce s-au remediat. Telefonie fixă însă, nici în ziua de azi nu avem. Cei de la compania de telefoane ne tot promit că… mâine”, ne-a explicat unul dintre localnicii afectaţi de vijelie. „Nouă ne-a dus acoperişul de la casă cu totul. Bani să o acoperim iar nu am avut, aşa că am cerut împrumut de la bancă, să nu stăm sub cerul liber. Acum plătim rate şi nu ştiu cum o vom scoate la capăt cu cheltuielile peste iarnă. Că de plătit avem mulţi ani de acum înainte! Toată lucrarea ne-a costat peste 15.000 de lei. Primăria nu ne dă nimic”, a spus un alt locatar păgubit din Boiu Mare. Câştigaţi au fost meşterii veniţi de prin toate părţile pentru a repara acoperişurile stricate de furtună: „Suntem aici de o lună de zile. Am venit din Sighetu Marmaţiei. Lucrăm încontinuu. Cred că am făcut peste 20 de case şi încă mai avem destul. Şi banii sunt buni, dar e mult de lucru”, ne-a precizat un muncitor ce tocmai acoperea o casă.