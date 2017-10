Lecţii de limba germană pentru începători

În fiecare luni şi miercuri, între orele 15,00 la 17,00, la sediul Asociaţiei Team for Youth (Baia Mare, str. Vasile Lucaciu 55A) se vor desfăşura ore de germană cu focusul pe conversaţie şi cuvinte noi, pentru începători sau nivel 0.

Orele sunt predate într-un format non-formal, atractiv, de către o voluntară din Austria, găzduită de Team for Youth Association prin programul Erasmus Plus.

Pentru înscriere la cursuri trebuie să intraţi pe o reţea de socializare (facebook) şi să accesaţi pagina Team for Youth pentru a găsi linkul de înregistrare sau puteţi suna la telefon 0262.214121 (telefonul asociaţiei de voluntari).

Cursurile se adresează persoanelor de toate vârstele şi sunt gratuite. Participanţii trebuie să aibă un minim de cunoştinţe în limba engleză (limba de curs) şi să poată participa la majoritatea sesiunilor. Cursul durează până la finalul lunii noiembrie. (o.m.)