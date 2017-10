Lucrările la căminul cultural din Finteuşu Mare, deblocate

Oraşul Şomcuta Mare a iniţiat anul trecut mai multe proiecte de reabilitare a căminelor culturale din localităţile aparţinătoare. Vizate au fost trei asemenea instituţii de cultură din Buciumi, Hovrila şi Finteuşu Mare. Investiţiile sunt suportate de la bugetul local.

Dacă la primele două cămine lucrările sunt încheiate, sau aproape de finalizare, la cel de-al treilea, în Finteuşu Mare, lucrurile nu stau la fel de bine. Constructorul ce a câştigat licitaţia nu a putut face faţă lucrărilor aşa că ele au înaintat cu viteza melcului. După o discuţie a autorităţii locale cu acesta, situaţia s-a remediat, în sensul că execuţia a fost subcontractată altei firme cu potenţial de lucru. Primarul Gheorghe Buda explică: „Din fericire am avut şi fonduri în ultima perioadă din care am putut să finalizăm câteva lucrări. Astfel, am încheiat câteva investiţii care erau în plan. Intră aici căminul cultural din Hovrila, unde s-au făcut reparaţii din fonduri proprii. La fel şi căminul cultural din localitatea Buciumi, care este finalizat. Lucrările la el au început în luna noiembrie anul trecut, iar în iunie au fost finalizate. Mai avem acolo doar sistematizarea pe verticală – curtea cu împrejmuirile, pe care le vom termina anul viitor. La Finteuşu Mare, până la urmă am deblocat lucrările. Erau probleme destul de grave cu constructorul şi cu proiectul în sine, ce are valoare foarte mare. Astăzi, partea veche, în afară de extindere, e acoperită. Se pun uşile şi geamurile, ca să poată lucra şi la iarnă. Până în vara anului viitor trebuie să finalizăm şi căminul acesta. Nu de mult am clarificat situaţia şi cu constructorul. Nu am reziliat contractul de execuţie însă, la înţelegere cu un subcontractant care poate duce lucrarea mai departe, s-a rezolvat problema. Cele trei cămine culturale au fost pe proiecte separate, dar toate din fonduri locale”. La Buciumi investiţia a costat bugetul local 580.000 de lei, în Hovrila – 290.000 lei, iar pentru căminul din Finteuşu Mare lucrarea este mult mai mare şi costisitoare-1,48 milioane lei.