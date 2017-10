Orientare în cariera profesională pentru băimăreni

Sub genericul „Zilele Studenţilor la Universitatea de Vest «Vasile Goldiş» Baia Mare”, până în 9 noiembrie inclusiv se desfăşoară mai multe acţiuni cu privire la orientarea profesională a studenţilor, dar şi a altor categorii de persoane, dornice să afle detalii despre temele dezbătute. Întâlnirile au loc în cadrul Centrului de Orientare şi Consiliere Profesională al Universităţii de Vest «Vasile Goldiş» Baia Mare, iar discuţiile sunt moderate de prof. Tudor Tămâian, consilier vocaţional.

„Împreună cu colegii de la Centrul de Orientare şi Consiliere Profesională am gândit aceste acţiuni pe care le-am reunit sub titlul de Zilele Studenţilor. Ideea e să ne apropiem puţin de colectivul de studenţi, să-i atragem înspre noi şi în eventuala colaborare pe viitor din perspectiva plasării lor pe piaţa muncii. Activităţile sunt diverse. Ele ating nişte puncte sensibile din perspectiva carierei, a posibilităţilor de angajare, a ceea ce urmează să facă după ce termină studiile. Încercăm să corelăm puţin partea de teorie, tot ce se întâmplă în mediul universitar, cu ceea ce se poate face după absolvire pe piaţa muncii. Încercăm să găsim şi parteneriate cu agenţii economici, pentru stagii de practică, pentru integrarea lor pe piaţşa muncii. Luni, 23 octombrie a fost o primă discuţie pe tema “Călătorie spre o carieră de succes”. Am încercat să vedem care e legătura dintre succes şi bani. Am stabilit că de fapt succesul nu înseamnă numai bani, ci e important să fii mulţumit cu ceea ce faci”, a punctat prof. Tudor Tămâian. Cei interesaţi pot participa la următoarele discuţii programate, astfel: astăzi, 25 octombrie, între orele 11-12.30, va fi dezbătută tema „Valori şi decizii în carieră”, mâine, 26 octombrie, în acelaşi interval orar se va discuta despre „Eficientizarea stilurilor de învăţare”, miercuri, 8 noiembrie, tema aleasă este „Bugetul personal, proiecte specifice”, iar joi, 9 noiembrie se va discuta despre „Motivaţia, decizii în carieră”. Activităţile se desfăşoară în sala 301 din cadrul Universităţii de Vest Vasile Goldiş Baia Mare, iar intrarea este liberă. Nu e prima dată când se organizează astfel de acţiuni de orientare în cariera profesională. Anul trecut, elevii din clasele terminale de liceu au fost implicaţi într-un concurs care viza „Educaţia pentru carieră”. „Mulţi dintre absolvenţii de liceu nu-şi fac mari speranţe după terminarea celor 12 clase, dar noi vrem să le arătăm că se poate şi că au parteneri, au oameni pe care se pot baza”, a precizat prof. Tudor Tămâian. Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională în Carieră din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Baia Mare şi Centrul de Formare profesională ARIS SA vine în întâmpinarea studenţilor, absolvenţilor UVVG şi a persoanelor interesate punându-le la dispoziţie, în mod gratuit, servicii de informare şi consiliere în carieră şi mediere a forţei de muncă. Acestea includ: activităţi de orientare în carieră (autocunoaştere, explorarea traseelor profesionale, luarea deciziei de carieră, construirea planului de carieră); ajutor în planificarea parcursului profesional şi academic; optimizarea elementelor de marketing personal (redactare CV, concepere scrisoare de intenţie, prezentarea la un interviu de selecţie); suport în luarea deciziei de carieră.